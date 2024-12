www.bernecker.info

Offenbar wurde bereits eine entsprechende Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) getroffen. Den Aktionären von ABOUT YOU will ZALANDO 6,50 Euro je Aktie in bar zahlen. Die ZALANDO-Aktie reagiert darauf heute rot, unermesslich grün dagegen ABOUT YOU, mit einem Kurssprung von über 60 %.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!