ADX Energy: Tests bei der Welchau-1-Bohrung sollen Klarheit bringen

Anzeige / Werbung ADX Energy hat neue Maßnahmen für die Welchau-1-Bohrung in den Nördlichen Kalkalpen vorgestellt. Das Unternehmen setzt auf innovative Ansätze, um die bisher beobachteten Herausforderungen wie geringe Fließraten und Rückstände im Bohrloch zu bewältigen. Ziel sei es, das Potenzial der Steinalm- und Reifling-Formation, zwei vielversprechender Gesteinsschichten mit möglichen Öl- und Gasvorkommen, besser auszuschöpfen. ADX Energy hat neue Maßnahmen für die Welchau-1-Bohrung in den Nördlichen Kalkalpen vorgestellt. Das Unternehmen setzt auf innovative Ansätze, um die bisher beobachteten Herausforderungen wie geringe Fließraten und Rückstände im Bohrloch zu bewältigen. Ziel sei es, das Potenzial der Steinalm- und Reifling-Formation, zwei vielversprechender Gesteinsschichten mit möglichen Öl- und Gasvorkommen, besser auszuschöpfen. Druckmessungen: Die Kraft des Reservoirs verstehen Die rund 128 Meter mächtige Reifling-Formation wird als eines der zentralen Ziele der Untersuchungen betrachtet. ADX Energy habe hier hochpräzise Druckmesser installiert, um den natürlichen Druckaufbau im Gestein zu überwachen. Sollte sich ein ausreichender Druck einstellen, wolle das Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um den Fluss von Öl und Gas zu erleichtern. Diese könnten dazu beitragen, die Ressourcen im Gestein zu aktivieren und deren Förderung zu vereinfachen. Analyse mysteriöser Rückstände aus der Steinalm-Formation Die Steinalm-Formation, eine tiefer gelegene Gesteinsschicht, sei ebenfalls in den Fokus gerückt. Frühere Tests hätten schwarze Partikel im Bohrloch zutage gefördert, die möglicherweise den Fluss behinderten. Laut ADX Energy werde derzeit untersucht, um welche Stoffe es sich dabei handelt und wie diese gezielt beseitigt werden könnten. Erkenntnisse aus diesen Analysen könnten den Weg für effektivere Fördermethoden ebnen. Säurebehandlung als Lösung für die Reifling-Formation Für die Reifling-Formation plane ADX den Einsatz einer Säurebehandlung, um die Durchlässigkeit des Gesteins zu verbessern. Diese Methode, bei der spezielle Flüssigkeiten in das Gestein gepumpt werden, sei bewährt und könne Ablagerungen oder Blockaden auflösen. Besonders karbonatische Gesteinsschichten wie die Reifling-Formation reagierten gut auf diese Technik, betonte das Unternehmen. Ergebnisse frühestens 2025 erwartet Die Maßnahmen in der Steinalm- und Reifling-Formation sollen nach Unternehmensangaben bis Anfang 2025 erste Erkenntnisse liefern. Basierend auf diesen Daten wolle ADX entscheiden, ob weitere Schritte erforderlich seien, um die Förderung wirtschaftlich zu gestalten. Geduld und Hoffnung ADX Energy sehe in der Reifling- und Steinalm-Formation großes Potenzial und setze alles daran, die bisherigen Hindernisse zu überwinden. Mit präzisen Messmethoden, einer gründlichen Analyse der Rückstände und modernster Technik strebe das Unternehmen eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen an. Die nächsten Monate könnten wegweisend für die Zukunft des Projekts sein. Enthaltene Werte: XC0009677409,CA55401M1005,AU000000ADX9

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )