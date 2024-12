Berlin (www.anleihencheck.de) - Zalando: Übernahmeangebot für ABOUT YOU - AnleihenewsDie Zalando SE (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) mit Sitz in Berlin ("Bieterin" oder "Zalando") hat heute, am 11. Dezember 2024, entschieden, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE mit Sitz in Hamburg ("Zielgesellschaft" oder "ABOUT YOU"), zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Zielgesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 abzugeben ("Übernahmeangebot"). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...