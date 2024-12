Die Energiekontor AG hat die Projektrechte für den Windpark Bergsoll-Frehne in Brandenburg an die Meißener UKA-Gruppe veräußert. Der Verkauf erfolgte über einen Share Deal und umfasst Flächennutzungsverträge, Rechte sowie Gutachten zu laufenden Genehmigungsverfahren. Finanzielle Details nennt das börsennotierte Unternehmen aus Bremen am ...

