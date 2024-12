Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich in einem dynamischen Handelsumfeld, während bedeutende Entwicklungen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Vorstandsmitglied Claudia Nemat führte am 9. Dezember 2024 eine bemerkenswerte Transaktion durch, bei der Aktien im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro zu einem Durchschnittspreis von 30,35 Euro über die Xetra-Handelsplattform veräußert wurden. Der Aktienkurs bewegte sich in den darauffolgenden Handelstagen in einer engen Spanne um die 30-Euro-Marke, wobei verschiedene Marktteilnehmer die Entwicklung aufmerksam verfolgten.

Positive Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die fundamentale Entwicklung des Telekommunikationskonzerns präsentiert sich weiterhin robust. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen einen beachtlichen Gewinn je Aktie von 0,60 Euro verzeichnen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,39 Euro darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv mit einem Anstieg um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden Euro. Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 36,36 Euro an, während für das Geschäftsjahr 2024 eine erhöhte Dividende von 0,89 Euro je Aktie erwartet wird.

Anzeige

Deutsche Telekom-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Telekom-Analyse vom 11. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Telekom-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Telekom-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...