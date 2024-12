NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Bei einer Telefonkonferenz im November habe der Chef des Elektronikgeschäfts, Kai Beckmann, mehrere Gründe für die angehobenen mittelfristigen Spartenziele ausgeführt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich Beckmann zur überraschend starken Entwicklung 2024 dank Künstlicher Intelligenz (KI) und neuer Technologien geäußert./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006599905