© Foto: adobe.stock.com

Am Freitag steht die Neuzusammensetzung im Nasdaq 100 an. Trotz optimistischer Aussagen von CEO Charles Liang und einer Verlängerung der Nasdaq-Frist bekräftigt JPMorgan-Analyst Chatterjee seine Verkaufsempfehlung.JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee hat gesagt, sich kürzlich mit Michael Staiger, dem Senior Vice President of Corporate Development von Super Micro Computer (SMCI), und Krishna Shankar, einem Vice President of Finance, getroffen zu haben. Super Micros Kundenstamm zeige demnach keine Anzeichen von Abwanderung, und das Werk in Malaysia wird die Produktion bis zur ersten Hälfte 2025 steigern. Die Bruttomargen sollen sich langfristig verbessern und den Zielbereich von 14 bis 17 …