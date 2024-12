Das internationale Technologieunternehmen FPT hat einen Fünfjahresvertrag mit dem Energieunternehmen RWE unterzeichnet. Ziele dieser Vereinbarung sind die Förderung technologischer Innovation, operativer Exzellenz und nachhaltigen Wachstums sowie die Unterstützung der ehrgeizigen Ambitionen von RWE in den Bereichen IT/OT-Konvergenz, erneuerbare Energien und datengesteuerte Lösungen.

Die Unterzeichnungszeremonie fand in Essen, Deutschland, statt, mit der Teilnahme von Katja van Doren, Mitglied des Vorstands der RWE AG (L), Chu Thi Thanh Ha, Vorsitzende von FPT Software (R), sowie hochrangigen Führungskräften beider Unternehmen. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit wird FPT dem Energieversorger über sein Offshore Delivery Center eine robuste Offshore-Nutzungsstrategie zur Verfügung stellen, die es ermöglicht, Ressourcen effektiv zu skalieren. Darüber hinaus plant FPT, für RWE ein lokales Center of Excellence (CoE) einzurichten. Es soll zusätzliche Praktiken zur Prozessautomatisierung für PMO Consulting liefern, die die operative Effizienz und den ROI verbessern.

FPT wird die Geschäftsexpansion von RWE in den Bereichen IT/OT-Konvergenz, erneuerbare Energien sowie fortschrittliche Daten- und KI-Lösungen unterstützen. Dzung Tran, CEO von FPT Software Europe, FPT Corporation, betont bei der Unterzeichnungszeremonie in Essen das Engagement beider Unternehmen, "die digitale Transformation und die Energiewende in ganz Europa voranzutreiben. Aufbauend auf einem Jahrzehnt der Partnerschaft können wir RWE und seinen Kunden nachhaltige Werte liefern und gleichzeitig unsere Präsenz auf dem europäischen Markt stärken."

Im Rahmen der Partnerschaft sind auch eine RWE Academy, Treueprogramme und ein Innovationsbudget mit Schwerpunkt auf KI und Automatisierung geplant. Mit diesen Initiativen will FPT das Wachstum von RWE unterstützen und eine Kultur des Lernens, der Widerstandsfähigkeit und des zukunftsorientierten Denkens fördern.

Chu Thi Thanh Ha, Vorsitzende von FPT Software, FPT Corporation, sagt: "Dieser Vertrag spiegelt unseren strategischen Fokus auf Partnerschaften mit europäischen Unternehmen wider, um Innovationen in kritischen Sektoren wie erneuerbare Energien und grüne Transformation zu beschleunigen und die komplexen Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu bewältigen. Die Entwicklung von Arbeitskräften ist eine der wichtigsten Säulen der FPT-Strategie. Wir sind zuversichtlich, einen fähigen IT-Talentpool aufzubauen, der den wachsenden Anforderungen unserer Partner wie RWE gerecht wird und nachhaltige Werte für Unternehmen und Gesellschaft schafft."

Gülnaz Önes, CIO der RWE AG, ergänzt: "Als ein führendes Energieunternehmen setzt RWE auf innovative digitale Lösungen, um ihre operative Exzellenz zu verbessern. Die heutige Vertragsunterzeichnung mit FPT Software ist ein integraler Bestandteil unserer digitalen Transformation. Die Kombination der Branchenexpertise von RWE mit den Fähigkeiten von FPT Software ermöglicht uns, unsere digitalen Business- und Produktionssysteme zu integrieren und datengesteuerte Lösungen zu implementieren, um nachhaltiges Wachstum im Energiesektor zu fördern."

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Hauptbereichen aktiv: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens hat das Unternehmen kontinuierlich innovative und effektive Produkte für Millionen von Nutzern sowie zehntausende Unternehmen weltweit entwickelt und damit Vietnams Position als globaler Technologie Hub gestärkt.

Um mit den neuesten Markttrends und aufkommenden Technologien Schritt zu halten, hat FPT das Made-by-FPT-Ökosystem entwickelt. Dieses umfasst Dienstleistungen, Produkte, Lösungen und Plattformen, die Organisationen und Unternehmen nachhaltiges Wachstum ermöglichen und den Kunden ein einzigartiges Erlebnis bieten.

FPT beschäftigt mehr als 48.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar.

Für weitere Informationen über die globalen IT-Dienstleistungen von FPT besuchen Sie bitte https://fptsoftware.com/.

Über RWE

RWE ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit ihrer Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekarbonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen. RWE investiert Milliarden in den Ausbau ihres Erzeugungsportfolios, vor allem in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie und Batteriespeicher. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose Our energy for a sustainable life.

