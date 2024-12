Wallisellen (ots) -Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse, wird per 1. Januar 2025 Vorstandsvorsitzender der Allianz Lebensversicherung-AG in Deutschland. Auf ihn folgt Laura Gersch als CEO der Allianz Suisse. Sie war bisher zuständig für das Ressort Finanzen als Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG in Deutschland.Ruedi Kubat (55), derzeit Vorsitzender der Geschäftsleitung der Allianz Suisse, wird zum 1. Januar 2025 Vorstandsvorsitzender der Allianz Lebensversicherungs-AG in Deutschland. Die Allianz Lebensversicherungs-AG ist Deutschlands grösster Lebensversicherer und unangefochtener Marktführer. Ruedi Kubat folgt auf Katja de la Viña, derzeit Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherungs-AG, welche auf eigenen Wunsch innerhalb der Allianz wechselt. Sie zieht sich aus privaten Gründen zum 31. Dezember 2024 aus ihrer derzeitigen Rolle zurück, um mehr für ihre Kinder da zu sein. Sie wechselt in neuer Managementfunktion und in Teilzeit zu Group Strategy, Marketing and Distribution.Neue Vorsitzende der Geschäftsleitung der Allianz Suisse wird Laura Gersch (41). Sie bringt für ihre neue Rolle als CEO der Allianz Suisse tiefes Fachwissen in der Sach- und der Lebensversicherung sowie in den Funktionen Finanzen, Produkt, Vertrieb, IT und Personal mit. Sie ist seit 1. Januar 2022 im Vorstand der Allianz Versicherungs-AG zuständig für das Ressort Finanzen und hat dort die Einführung IFRS9/17 verantwortet, genauso wie die agile Transformation massgeblich vorangetrieben. Zuvor war sie seit Januar 2020 im Vorstand für das Ressort Firmenkunden und Personal bei der Allianz Lebensversicherungs-AG. In dieser Rolle hat sie die Produkte der betrieblichen Altersvorsorge für das veränderte Zinsumfeld zukunftssicher weiterentwickelt sowie die Initiative equalpension ins Leben gerufen. In der Zeit von 2017 bis 2019 leitete sie das Büro des Vorstandsvorsitzenden der Allianz SE, Oliver Bäte. Die Mutter zweier Kinder kam 2014 zur Allianz und war bei Allianz Global Automotive in verschiedenen Führungspositionen, u.a. als Mitglied der Geschäftsleitung, tätig. Zuvor arbeitete sie als Beraterin in der europäischen Banken- und Versicherungsindustrie."Mit Ruedi Kubat bekommt die Allianz Leben einen Vorstandsvorsitzenden mit langjähriger und internationaler Erfahrung im Lebensversicherungsgeschäft, der zusammen mit einem starken Vorstandsteam in diesem dynamischen Markt mit Weitsicht nahtlos an die Erfolge von Katja de la Viña anknüpfen wird. Ruedi Kubat hat mit seinem strategischen Weitblick und seinen umsichtigen Entscheidungen die Allianz Suisse massgeblich geprägt. Die Profitabilität und das Wachstum wurden unter seiner Leitung nachhaltig gestärkt. Er hat den Vertrieb zukunftsfähig aufgestellt und innovative Wege im Capital Management eingeschlagen. Unter seiner Führung hat die Zufriedenheit der Mitarbeitenden deutlich zugenommen. Laura Gersch zeichnen insbesondere fachliche Tiefe sowohl im Lebensversicherungsgeschäft als auch in der Sachversicherung aus. Die Allianz Suisse erhält eine CEO mit starker Führungspersönlichkeit und hervorragendem Teamplay", sagt Klaus-Peter Röhler, Vorstandsmitglied der Allianz SE.Pressekontakt:Nadine Schumann, Mediensprecherinpress@allianz.ch, Tel. 058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100926819