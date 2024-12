(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.12.2024 - Die Technologiewerte tendierten am im deutschen Handel seitwärts. Für SMA Solar ging es abwärts. An der Wall Street ging es für die NASDAQ nach oben. Der DAX kletterte um 0,4 Prozent auf 20.413 Punkte, gestützt von Siemens Energy, Vonovia und Heidelberg Materials. Auf der Verliererseite standen RWE, BMW und Bayer. Der MDAX stieg um 0,4 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...