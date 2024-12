Die Nestlé-Aktie zeigt sich aktuell in einer herausfordernden Position am Schweizer Aktienmarkt. Im SIX SX-Handel bewegte sich der Kurs mit leicht positiver Tendenz und erreichte zwischenzeitlich 75,10 CHF als Tageshoch. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 100,70 CHF, das Anfang Januar verzeichnet wurde. Mit dem aktuellen Kursniveau fehlen der Aktie mehr als 34 Prozent bis zur Erreichung dieses Hochs, während das jüngste Tief bei 74,32 CHF markiert wurde.

Dividendenaussichten und Experteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einer leichten Erhöhung der Dividende auf 3,02 CHF je Aktie, nachdem im Vorjahr 3,00 CHF ausgeschüttet wurden. Die Experten bleiben trotz der aktuellen Kursschwäche optimistisch und sehen den fairen Wert der Nestlé-Aktie im Durchschnitt bei 89,89 CHF. Die Präsentation der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 wird für den 13. Februar 2025 erwartet, wobei Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 4,61 CHF je Aktie prognostizieren.

