10. Dezember 2024 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Versand der Unterlagen für die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die "außerordentliche Hauptversammlung") begonnen hat. Die außerordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, den 14. Januar 2025 um 11:00 Uhr (Pacific Time) im Büro von Bennett Jones LLP (Anschrift: Suite 2500 - 666 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C 2X8) statt.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung werden die Aktionäre von First Majestic ersucht, gemäß den Bestimmungen der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange durch einen ordentlichen Beschluss (der "Aktienausgabebeschluss") die Ausgabe von bis zu 190.000.000 Stammaktien von First Majestic (die "First Majestic-Aktien") an die Aktionäre von Gatos Silver, Inc. ("Gatos") in Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Erwerb aller Stammaktien von Gatos (die "Transaktion") durch First Majestic zu genehmigen. Das Board of Directors von First Majestic empfiehlt den Aktionären des Unternehmens einstimmig, FÜR den Aktienausgabebeschluss zu stimmen.

First Majestic macht von dem "Notice and Access"-Modell ("Notice and Access-Modell") als alternative Möglichkeit Gebrauch, den Aktionären die Versammlungsunterlagen für die außerordentliche Hauptversammlung auf umweltfreundliche und nachhaltige Art und Weise zukommen zu lassen, denn dies trägt dazu bei, den Papierverbrauch und unsere Klimabilanz zu reduzieren sowie unsere Druck- und Versandkosten zu senken. Im Rahmen des Notice and Access-Modells wird den Aktionären von First Majestic zum 25. November 2024, dem Stichtag für die außerordentliche Hauptversammlung (der "Stichtag"), eine Vollmacht bzw. ein Weisungsformular für die Stimmabgabe zugesandt, sodass sie ihre Stimmrechte bei der außerordentlichen Hauptversammlung ausüben können. Anstatt jedoch ein ausgedrucktes Exemplar des Management-Informationsrundschreibens des Unternehmens (das "Informationsrundschreiben") und der Einberufung der Hauptversammlung (zusammen mit dem Informationsrundschreiben, dem Vollmachts- und dem Stimminformationsformular, die "Versammlungsunterlagen") für die außerordentliche Hauptversammlung zu erhalten, werden die Aktionäre ein Notice and Access-Benachrichtigungsschreiben erhalten, welches Informationen darüber enthält, wie sie elektronisch auf die Versammlungsunterlagen zugreifen können.

Die zum Stichtag eingetragenen Aktionäre sind berechtigt, bei der außerordentlichen Hauptversammlung abzustimmen, und sie können unter www.AGSpecialMeeting.com auf elektronische Versionen der Versammlungsunterlagen zugreifen. Die Versammlungsunterlagen wurden vom Unternehmen auch auf SEDAR+ hinterlegt und können unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com oder durch Scannen des nachstehenden QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder einem anderen intelligenten Gerät abgerufen werden:

First Majestic hat die Firma Kingsdale Advisors ("Kingsdale") als strategischen Berater beauftragt, um das Unternehmen bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Hauptversammlung zu unterstützen. Aktionäre, die Unterstützung bei der Ausübung der mit ihren First Majestic-Stammaktien verbundenen Stimmrechten benötigen, können Kingsdale telefonisch unter 1-866-851-3214 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-647-577-3635 (SMS und Anruf außerhalb Nordamerikas möglich) oder per E-Mail an contactus@kingsdaleadvisors.com kontaktieren.

Auswirkungen des Arbeitskonflikts bei Canada Post auf die Zustellung der Versammlungsunterlagen an kanadische Aktionäre

Kanadische Aktionäre zum Stichtag sollten beachten, dass aufgrund des andauernden Arbeitskonflikts bei Canada Post, der die Postzustellung in Kanada beeinträchtigt, einige kanadische Aktionäre die Versammlungsunterlagen möglicherweise nicht vor dem Datum der außerordentlichen Hauptversammlung erhalten. Dies gilt nur für kanadische Aktionäre zum Stichtag, die zuvor die Zusendung von physischen Kopien der Versammlungsunterlagen beantragt haben. Viele der kanadischen Aktionäre des Unternehmens haben sich für eine Zustellung der Versammlungsunterlagen per E-Mail entschieden, worauf der Arbeitskonflikt bei Canada Post keine Auswirkungen hat. Aktionäre können die Zusendung elektronischer Versionen der Versammlungsunterlagen per E-Mail beantragen, indem sie Kingsdale telefonisch unter 1-866-851-3214 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-647-577-3635 (SMS und Anruf außerhalb Nordamerikas möglich) oder per E-Mail an contactus@kingsdaleadvisors.com kontaktieren oder indem sie sich unter 1-866-529-2807 (gebührenfrei) oder info@firstmajestic.com direkt an das Unternehmen wenden.

Wenn Sie ein kanadischer eingetragener Aktionär sind (d. h. Sie halten Ihre First Majestic-Aktien in Form eines physischen Aktienzertifikats oder Ihre Aktien werden durch eine DRS Advice Statement repräsentiert) und Sie kein Vollmachtsformular mit Ihrer Kontrollnummer erhalten haben, empfiehlt das Unternehmen Ihnen dringend, sich mit Computershare Investor Services Inc. unter 1-800-564-6253 (gebührenfrei in Nordamerika) oder +1-514-982-7555 (international) in Verbindung zu setzen, um die Kontrollnummer für jeden Ihrer eingetragenen Aktienbestände anzufordern. Sobald Sie Ihre Kontrollnummer(n) erhalten haben, können Sie Ihre Stimmrechte in Verbindung mit den durch diese Kontrollnummer(n) repräsentierten First Majestic-Aktien unter www.investorvote.com ausüben.

Wenn Sie ein kanadischer wirtschaftlicher Aktionär sind (d. h. Sie halten Ihre First Majestic-Aktien bei einem oder mehreren Finanzinstituten bzw. Brokern, z. B. RBC Direct Investing, TD Direct Investing, BMO Direct Investing, Scotia iTRADE, Wealthsimple, Haywood Securities, Canaccord Genuity, Raymond James, Ventum Financial usw.), und Sie haben kein Stimmrechtsanweisungsformular mit Ihrer Kontrollnummer erhalten, empfiehlt Ihnen das Unternehmen dringend, sich mit Ihrem Broker, Finanzinstitut oder anderweitigen Vermittler in Verbindung zu setzen und die Kontrollnummer für jedes Ihrer Konten, auf denen First Majestic-Aktien gehalten werden, anzufordern. Sobald Sie Ihre Kontrollnummer(n) erhalten haben, können Sie Ihre Stimmrechte in Verbindung mit den durch diese Kontrollnummer(n) repräsentierten First Majestic-Aktien unter www.proxyvote.com ausüben.

Darüber hinaus können Sie unter folgendem Link die Abstimmungs-App von Broadridge, ProxyVote: Your Voice Matters, herunterladen: https://www.broadridge.com/resource/proxyvote-app. Nach dem Download der App folgen Sie bitte den Anweisungen, um ein Konto einzurichten, und melden sich dann an, um Ihre Stimmrechte in Verbindung mit den First Majestic-Aktien über die App auszuüben (ohne dass eine Kontrollnummer erforderlich ist). Wenn Sie keine Abstimmungsschaltfläche für die außerordentliche Hauptversammlung sehen, müssen Sie Ihre Konten, in denen Ihre First Majestic-Aktien gehalten werden, über "Link a new investment account" auf der Startseite der App verknüpfen.

Zudem hat das Unternehmen die Firma Kingsdale als strategischen Berater beauftragt, um das Unternehmen bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Hauptversammlung zu unterstützen. Wenn Sie Unterstützung bei der Ausübung Ihrer Stimmrechte in Verbindung mit Ihren First Majestic-Aktien oder bei der Erlangung Ihrer Kontrollnummer(n) benötigen, empfehlen wir Ihnen dringend, Kingsdale unter 1-866-851-3214 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-647-577-3635 (SMS und Anruf außerhalb Nordamerikas möglich) oder per E-Mail unter contactus@kingsdaleadvisors.com zu kontaktieren.

Der Arbeitskonflikt bei Canada Post hat keine Auswirkungen auf die Zustellung von physischen Kopien der Versammlungsunterlagen an US-amerikanische und internationale Aktionäre des Unternehmens, die diese angefordert haben. Es ist jedoch möglich, dass an Computershare Investor Services Inc. in Kanada gesendete Vollmachten und an Broadridge Canada gesendete Stimmanweisungsformulare aufgrund des Streiks nicht vor Ablauf der Empfangsfrist bei diesen Stellen eingehen. Dementsprechend wird allen kanadischen eingetragenen und wirtschaftlichen Aktionären dringend empfohlen, die mit ihren First Majestic-Stammaktien verbundenen Stimmrechte wie in den Versammlungsunterlagen angegeben online oder telefonisch auszuüben. Aktionäre sollten sich an Kingsdale wenden, wenn sie bei der Ausübung der mit Ihren First Majestic-Aktien verbundenen Stimmrechte Hilfe benötigen.

Hauptversammlung der Aktionäre von Gatos

Die Inhaber von Gatos-Stammaktien müssen der Transaktion ebenfalls zustimmen, und dementsprechend hat Gatos angekündigt, dass es seine Aktionärsversammlung virtuell am Dienstag, den 14. Januar 2025, um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver), also eine Stunde vor der außerordentlichen Hauptversammlung von First Majestic, abhalten wird.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von First Majestic und der Aktionäre von Gatos sowie der Erfüllung oder des Verzichts auf andere aufschiebende Bedingungen wird die Transaktion voraussichtlich Anfang 2025 abgeschlossen werden.

Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre über die Transaktion und wo sie zu finden ist

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Zeichnungs- oder Kaufangebots oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von First Majestic oder Gatos oder die Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Genehmigung in einer beliebigen Rechtsordnung dar, noch darf ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren von First Majestic oder Gatos in einer beliebigen Rechtsordnung unter Verstoß gegen geltendes Recht erfolgen. Diese Pressemitteilung kann als Werbematerial im Zusammenhang mit der Transaktion betrachtet werden.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zwischen First Majestic und Gatos gemäß der Fusionsvereinbarung und vorbehaltlich zukünftiger Entwicklungen hat First Majestic bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eine Registrierungserklärung (Registration Statement) auf Formular F-4 (das "Formular F-4) eingereicht, welches ein Proxy Statement von Gatos, das auch einen Prospekt von First Majestic darstellt (das "Proxy Statement/Prospekt") enthält. Das Formular F-4 wurde am 2. Dezember 2024 von der SEC für wirksam erklärt. Gatos hat am 3. Dezember 2024 ein Proxy Statement / einen Prospekt bei der SEC eingereicht und begonnen, dieses am 6. Dezember 2024 an seine Aktionäre zu versenden. First Majestic hat am 10. Dezember 2024 in Verbindung mit der Transaktion das Rundschreiben des Managements bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für eine Registrierungserklärung, ein Proxy Statement, einen Prospekt oder andere Dokumente, die First Majestic oder Gatos im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC oder den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht haben oder einreichen können. First Majestic hat am 10. Dezember 2024 begonnen, die Versammlungsunterlagen seinen Aktionären zuzustellen. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON GATOS UND FIRST MAJESTIC WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PROXY STATEMENT/DEN PROSPEKT BZW. DAS RUNDSCHREIBEN DES MANAGEMENTS SOWIE ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC ODER DEN KANADISCHEN WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDEN EINGEREICHT WURDEN ODER NOCH EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG IN IHRER GESAMTHEIT ZU LESEN, FALLS UND SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, BEVOR SIE EINE STIMM- ODER ANLAGEENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DIE TRANSAKTION TREFFEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER FIRST MAJESTIC, GATOS, DIE TRANSAKTION UND DAMIT VERBUNDENE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien des Proxy Statement/Prospekts, der bei der SEC eingereichten Unterlagen, die durch Verweis in das Proxy Statement/Prospekt aufgenommen sind, und anderer von First Majestic und Gatos bei der SEC eingereichten Dokumente, die wichtige Informationen über First Majestic oder Gatos und die Transaktion enthalten, über die von der SEC betriebene Website www.sec.gov erhalten. Investoren können auch kostenlose Kopien des Management-Proxy-Rundschreibens und anderer Dokumente, die von First Majestic bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden, über die Website der Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.com erhalten. Darüber hinaus können Investoren und Wertpapierinhaber kostenlose Kopien der von First Majestic bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumente auf der Webseite von First Majestic oder durch Kontaktaufnahme mit dem Investor Relations-Team von First Majestic erhalten. Kopien der von Gatos bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der Webseite von Gatos unter www.gatossilver.com oder durch Kontaktaufnahme mit dem Investor Relations-Team von Gatos erhältlich.

Teilnehmer an der Abgabe des Fusionsangebots

First Majestic, Gatos und bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen zu den Personen, die gemäß den Richtlinien der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Aktionäre von First Majestic und die Aktionäre von Gatos im Zusammenhang mit der Transaktion angesehen werden können, einschließlich einer Beschreibung ihrer jeweiligen direkten oder indirekten Beteiligungen durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, sind im oben beschriebenen Proxy Statement/Prospekt und anderen relevanten Dokumenten enthalten, wenn diese bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingereicht werden. Zusätzliche Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von First Majestic sind auch in der Ankündigung der Jahreshauptversammlung von First Majestic und im Proxy Statement 2024 enthalten, das am 15. April 2024 bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde; Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Gatos sind im Jahresbericht von Gatos auf Formblatt 10-K für das Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, der am 20. Februar 2024 bei der SEC eingereicht wurde, bzw. in der Fassung gemäß Amendment No. 1 zu diesem Jahresbericht, due am 6. Mai 2024 bei der SEC eingereicht wurde, und im Proxy Statement 2024 von Gatos für die Jahreshauptversammlung 2024 enthalten, das am 25. April 2024 bei der SEC eingereicht wurde. Diese Dokumente sind, wie oben beschrieben, kostenlos erhältlich.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada.

Am 5. September 2024 gaben First Majestic und Gatos bekannt, dass sie eine endgültige Fusionsvereinbarung (die "Fusionsvereinbarung") abgeschlossen haben, welcher zufolge First Majestic alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Gatos erwerben wird. Weitere Informationen über die geplante Transaktion finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Kontakt für Investoren:

Darrell Rae

Investor Relations

mailto:info@firstmajestic.com

(604) 688 3033

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die unter die durch diese Abschnitte und andere geltende Gesetze geschaffene Safe Harbor-Regelung fallen sollen, sowie "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, Geschäftsaussichten oder Möglichkeiten von First Majestic und/oder Gatos, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements von First Majestic und/oder Gatos beruhen, die in gutem Glauben vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen gemacht wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der Transaktion und die damit verbundenen Bedingungen und den Zeitplan; den erwarteten Zeitpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung sowie der Hauptversammlung der Aktionäre von Gatos; und den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Investoren werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "prognostizieren", "potenziell", "Ziel", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können 'zukunftsgerichtete Aussagen' sein.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Erfüllung oder den Verzicht auf alle anwendbaren Abschlussbedingungen für die Transaktion rechtzeitig oder überhaupt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen von Aktionären, Börsen und Aufsichtsbehörden und das Ausbleiben wesentlicher Änderungen in Bezug auf First Majestic und Gatos und ihre jeweiligen Geschäfte, wie in der Fusionsvereinbarung genauer dargelegt, den Zeitplan für den Abschluss der Transaktion und das Scheitern des Abschlusses der Transaktion aus irgendeinem Grund; den Ausgang von Gerichtsverfahren, die gegen First Majestic oder Gatos und andere im Zusammenhang mit der Transaktion eingeleitet werden könnten; unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Ausgaben im Zusammenhang mit der Transaktion und Verzögerungen im Zusammenhang mit den anhaltenden Arbeitskampfmaßnahmen bei Canada Post. First Majestic bestätigt oder übernimmt keine Aussagen oder Berichte, die Gatos zugeschrieben werden (einschließlich früherer Mineralreserven- und Ressourcenerklärungen) und die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder von Gatos außerhalb dieser Pressemitteilung gemacht wurden. Darüber hinaus könnte die Nichteinhaltung der Bedingungen der Fusionsvereinbarung durch eine Partei dazu führen, dass diese Partei zur Zahlung einer Gebühr an die andere Partei verpflichtet wird, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Finanzlage und die Betriebsergebnisse der zahlenden Partei sowie auf ihre Fähigkeit zur Finanzierung von Wachstumsaussichten und laufenden Betrieben haben könnte. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

First Majestic ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. First Majestic hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77777Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77777&tr=1



