Zürich - Das Geschäft am Devisenhandel verläuft am Donnerstagmorgen in ruhigen Bahnen. Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9288 mehr oder weniger auf der Stelle tritt im Vergleich zum Vorabend, hat der US-Dollar zum Franken leicht an Wert verloren und wird aktuell zu 0,8839 Franken nach 0,8849 am Vorabend gehandelt. Derweil notiert der Euro zum Dollar mit 1,0507 etwas höher als am Mittwochabend mit 1,0492. Vor den Zinsbeschlüssen der SNB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...