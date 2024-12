EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

AT&S trauert um Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Hannes Androsch



12.12.2024 / 09:01 CET/CEST

AT&S trauert um Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Hannes Androsch

Seit 1994 ist die Erfolgsgeschichte von AT&S untrennbar mit Hannes Androsch verbunden. Doch Androsch war auch bis zuletzt eine weithin gehörte Stimme in gesellschaftspolitischen Fragen.

Leoben, 12. Dezember 2024 - Gestern, am 11. Dezember, ist Dr. Hannes Androsch im Alter von 86 Jahren verstorben. AT&S verliert seinen Aufsichtsratsvorsitzenden - und noch viel mehr als das. Als Hannes Androsch 1994 mit Willibald Dörflinger und Helmut Zoidl das steirische Leiterplattenunternehmen von der Österreichischen Industrieholding AG (ÖIAG) übernahm, hatte AT&S 939 Mitarbeiter:innen in der Steiermark. Heute, drei Jahrzehnte später, sind es 13.500, die weltweit für AT&S tätig sind.

Diese trauern nun um ihren bis zuletzt aktiven Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Aufsichtsrat reagierte unmittelbar nach Bekanntwerden der Nachricht: "Der Tod von Dr. Hannes Androsch trifft die AT&S-Familie mit großer Härte, denn er hat das Unternehmen mit seinen Visionen und Ideen über viele Jahrzehnte als Aufsichtsratsvorsitzender geprägt. Seine Arbeit ist gleichzeitig Fundament und Wegweiser für die Zukunft, und dafür möchte der Aufsichtsrat Danke sagen. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden und Tagen bei jenen, die Dr. Hannes Androsch zurücklässt. Er wird uns stets in Erinnerung bleiben, sein Vermächtnis ist Ansporn, AT&S in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit großer Verantwortung weiterzuführen."

Der Vorstand von AT&S drückt den Respekt und die Hochachtung für Androschs Wirken so aus: "Der Aufstieg von AT&S zu einem der weltweit führenden Hersteller hochwertiger IC-Substrate und Leiterplatten mit Produktionsstätten in Österreich, China, Indien, Korea und demnächst auch in Malaysia ist auch auf Hannes Androschs Glauben an das Unternehmen und seine Mitarbeiter:innen zurückzuführen. Androsch war, auch dank seiner Bereitschaft, gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, weit über Österreich und Europa hinaus bekannt."

Als im März 2022 in Anwesenheit hoher Politiker:innen feierlich der Grundstein zum neuen Mikroelektronikwerk mit angeschlossenem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Leoben Hinterberg gelegt wurde, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Androsch: "AT&S ist in Leoben tief verwurzelt. Hier hat die Erfolgsgeschichte begonnen, vom kleinen steirischen Unternehmen zum globalen Technologieführer." Androsch wertete Rückschläge stets als Anstoß, eine Neuausrichtung vorzunehmen, und Erfolge als Motivation, noch besser zu werden. Auch die herausfordernde Situation, in der sich das Unternehmen gegenwärtig befindet, betrachtete er als Chance.

Seine große Aufgabe sah Androsch über Jahrzehnte hinweg in der Förderung von Bildung und Forschung. Unermüdlich trat der ehemalige Politiker für die Digitalisierung und Weiterentwicklung des Standorts Österreich ein. Er kämpfte für Forschungsmittel und forderte Bildungsreformen, unter anderem als Initiator des "Bildungsvolksbegehrens" 2011. Sein stetes Bemühen wurde vielerorts gewürdigt: Von 2003 bis 2013 hatte er den Vorsitz des Universitätsrats der Montanuniversität Leoben inne. Von 2005 bis 2020 war er Mitglied des Senats der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007 bis 2021 Aufsichtsratsvorsitzender des Forschungsinstituts AIT Austrian Institute of Technology GmbH und von 2010 bis 2020 Vorsitzender des Rates für Forschung und Technologieentwicklung. Er war Ehrensenator der Wirtschaftsuniversität Wien, der TU Wien, der TU Graz und Ehrendoktor der Montanuniversität Leoben, der Universität Salzburg, der Hochschule der Rechtswissenschaften in Bratislava und der University of New Orleans in den USA. Hannes Androsch verkörperte Zeit seines Lebens Unternehmergeist. Er wird AT&S in Erinnerung bleiben.

