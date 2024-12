Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.425 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Adidas und BASF, am Ende die Deutsche Post, die Münchener Rück und Siemens Energy.Top-Thema des Tages ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Nachmittag. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Notenbank eine weitere Zinssenkung beschließen wird. "Dass die EZB heute erneut an der Zinsschraube drehen und ihre Leitzinsen heute um 0,25 Prozent senken wird, gilt als ausgemacht", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Demnach wird der besonders beachtete EZB-Einlagesatz dann bei 3,0 Prozent sein."Für die Börsen werden der Zinsausblick und die aktualisierten Wachstums- und Inflationsprognosen wichtiger sein als die Zinsentscheidung selbst", so Altmann. Es sei aktuell eingepreist, dass die EZB auch im kommenden Jahr mehrere Senkungen um jeweils 25 Basispunkte durchführen wird. "Christine Lagarde wird hier sicherlich vage bleiben und einmal mehr die Datenabhängigkeit zukünftiger Zinsentscheidungen betonen." Genau hier könnten die neuen Prognosen der EZB aber tiefere Einblicke geben.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0510 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9515 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,84 US-Dollar; das waren 32 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.