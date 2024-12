Original-Research: CR Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

12.12.2024 / 09:40 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to CR Energy AG

Company Name: CR Energy AG

ISIN: DE000A2GS625



Reason for the research: Sechsmonatsbericht

Recommendation: Kaufen

from: 12.12.2024

Target price: EUR12

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Energy AG (ISIN: DE000A2GS625) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,00.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht konzentrierte sich auf operative Entwicklungen der Kernbeteiligungen, während die Finanzdaten von CRE in den Hintergrund traten, da die Erträge überwiegend in H2/24 anfallen. Der Nettoinventarwert (NAV) blieb daher im Zeitraum Januar bis Juni mit EUR394 Mio. weitgehend unverändert. Terrabau und Solartec erwirtschafteten in den ersten sechs Monaten zusammen einen Nettogewinn von EUR9,5 Mio., doch die Geschäftsleitung bei CRE erwartet, dass dieser Wert in H2 steigen wird, wenn die gesamte Ausschüttung verbucht wird. Die Geschäftsdynamik blieb im ersten Halbjahr trotz eines weiteren Gegenwinds für den Immobiliensektor gut, und nun will Terrabau in den sozialen Wohnungsbau expandieren. Der Generalunternehmer verfügt über ein bewährtes Konzept, das sich leicht auf dieses neue Geschäftsfeld übertragen lassen dürfte, das ausgezeichnete Wachstumsaussichten bietet. Wir gehen davon aus, dass CRE bis auf Weiteres von nicht zahlungswirksamen Neubewertungen des Portfolios absehen und sich auf Barausschüttungen aus seinen Beteiligungen konzentrieren wird. Wir haben unsere Prognosen entsprechend angepasst und bekräftigen unsere Kaufempfehlung für CRE mit einem unveränderten Kursziel von EUR12.

First Berlin Equity Research has published a research update on CR Energy AG (ISIN: DE000A2GS625). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 12.00 price target.



Abstract:

Six month reporting focused on updates on operations at the core holdings, while CRE's financials took a backseat with earnings to be backloaded in H2/24. NAV was thus largely unchanged at EUR394m for the January-to-June period. Terrabau and Solartec racked up combined six month net earnings of EUR9.5m, but CRE brass expect this figure to climb in the back half of 2024 when the entire distribution is booked. Business momentum remained good in H1 despite another headwind year for the property sector, and Terrabau now wants to expand into social housing. The general contractor has a proven blueprint that should easily translate on this new frontier, which offers excellent growth prospects. For the time being, we expect CRE to refrain from non-cash portfolio revaluations and focus on cash distributions from its holdings. We have adjusted our projections accordingly and remain Buy-rated on CRE with an unchanged EUR12 TP.



