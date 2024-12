EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges

KION Group spendet 257.000 Euro an das Spanische Rote Kreuz für die Fluthilfe KION unterstützt die Arbeit des Spanischen Roten Kreuzes in den spanischen Regionen Valencia, Murcia und Andalusien

Mitarbeitende spenden 9.500 Euro, die von der KION Group auf 250.000 Euro aufgestockt werden

Spanische Händler von Linde Material Handling und STILL spenden zusätzlich 7.000 Euro Frankfurt am Main, 12. Dezember 2024 - Die KION Group spendet 257.000 Euro an das Spanische Rote Kreuz (Cruz Roja Española) zur Unterstützung der Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen nach den verheerenden Überschwemmungen in den spanischen Regionen Valencia, Murcia und Andalusien Ende Oktober. "Glücklicherweise wurden keine KION-Mitarbeitenden oder Netzwerkpartner in den betroffenen Gebieten durch die Überschwemmungen verletzt. Dennoch sind wir tief betroffen von dieser Tragödie und wollen als Unternehmen, das in der Region Valencia aktiv ist, unseren Teil dazu beitragen, die betroffenen Menschen zu unterstützen und beim Wiederaufbau der Infrastruktur zu helfen", sagte Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer der KION Group. Während der Überschwemmungen erlitt die Niederlassung von Linde Material Handling in Valencia strukturelle Schäden, die in den letzten Wochen behoben wurden. Das Team arbeitet mit großem Engagement daran, den normalen Betrieb wieder aufzunehmen und unsere Aktivitäten in der Region geregelt fortzusetzen. Auch der STILL-Händler Daniel Monzón meldete vereinzelte Sachschäden. Die Dematic-Standorte in der Nähe von Madrid und Barcelona waren nicht betroffen, aber die Dematic-Kolleginnen und -Kollegen leisteten vor Ort Unterstützung. KION-Mitarbeitende aus aller Welt haben im November und Dezember im Rahmen einer internen Spendenaktion in Zusammenarbeit mit dem Spanischen Roten Kreuz Geld gespendet. In 15 Tagen kamen so insgesamt 9.500 Euro zusammen. Die KION Group erhöhte den Spendenbetrag im Anschluss auf insgesamt 250.000 Euro. Zusätzlich spendeten Carelsa aus dem Händlernetz von Linde Material Handling Spanien 4.000 Euro und José Vidal, S.L.U. aus dem Händlernetz von STILL Spanien 3.000 Euro, so dass sich die Gesamtsumme auf 257.000 Euro beläuft. Darüber hinaus gewährte KION spanischen Mitarbeitenden, die einen persönlichen Bezug zu der betroffenen Region hatten und sich an humanitären Hilfsaktionen beteiligen wollten, bezahlten Urlaub. "Wir sind unseren Mitarbeitenden sehr dankbar, dass sie nicht nur großzügig für die Opfer der Flutkatastrophe gespendet haben, sondern auch ihr Bestes getan haben, um unser Geschäft in Spanien am Laufen zu halten und unseren betroffenen Kunden zu helfen", sagte Andreas Krinninger, Präsident KION ITS EMEA und Mitglied des KION Executive Board. "Wir freuen uns, ihre Solidarität durch die Aufstockung des Betrags zu unterstützen und hoffen, dass diese Summe dem Spanischen Roten Kreuz helfen kann, den Betroffenen die notwendige Hilfe zu leisten." Weitere Informationen darüber, wie Sie den von den Überschwemmungen Betroffenen helfen können, finden Sie auf der Website des Spanischen Roten Kreuzes unter https://www.cruzroja.es/inicio-web/ Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (DL)

