HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Bergbaukonzern sei gut positioniert für eine Erholung in China, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von einem US-Präsidenten Donald Trump dürften entgegen bestehenden Sorgen keine größeren Belastungen für Rio Tinto ausgehen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757