Zürich - Eine unerwartet starke Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank hat am Donnerstag den Franken gegenüber Euro und US-Dollar etwas geschwächt. Am späten Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9313 und damit mehr als am Morgen (0,9288) Franken. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8863 etwas schwächer als am frühen Morgen (0,8839). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...