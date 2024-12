FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Allianz nach dem Kapitalmarkttag von 312 auf 329 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Rhea Shah attestierte dem Versicherungskonzern in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar einen "soliden Ausblick". Die neue mehrjährige Strategie stelle einmal mehr die grundlegende Qualität des Unternehmens unter Beweis./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET ErstmaligeWeitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008404005