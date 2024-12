BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, das seinen Namen in BeOne Medicines Ltd. ändern wird, gab heute bekannt, dass es mit CSPC Zhongqi Pharmaceutical Technology (Shijiazhuang) Co., Ltd. ("CSPC") eine globale Lizenzvereinbarung für SYH2039, einem neuartigen Methionin Adenosyltransferase 2A (MAT2A)-Inhibitor, der für solide Tumore erforscht wird, abgeschlossen hat.

SYH2039 richtet sich gegen solide Tumore mit einer Mutation namens MTAP-Deletion, die schätzungsweise bei etwa 15 Prozent aller Krebsarten vorkommt. Zu den am häufigsten betroffenen Krebsarten zählen Glioblastom, Bauchspeicheldrüsenkrebs und nicht-kleinzelliger Lungenkrebs.

"Mit einem der dynamischsten Portfolios für solide Tumore in der Branche prüfen wir kontinuierlich Möglichkeiten, die mit unserem strategischen Fokus übereinstimmen und einen erheblichen ungedeckten Bedarf für Patienten angehen. Dieser MAT2A-Inhibitor ist eine wertvolle Ergänzung unserer Pipeline für solide Tumore, und wir sind gespannt, sein Potenzial zu erkunden, insbesondere in Kombination mit unserem intern entwickelten PRMT5-Inhibitor BGB-58067. Zusammen sind diese Wirkstoffe vielversprechend, um die Behandlung einer Reihe von soliden Tumoren voranzutreiben", sagte Dr. Lai Wang, Ph.D., Global Head of R&D bei BeiGene.

BGB-58067, der noch vor Jahresende in die klinische Phase übergehen soll, wurde entwickelt, um die zielgerichtete hämatologische Toxizität zu vermeiden, die bei PRMT5-Inhibitoren der ersten Generation beobachtet wurde. Er verfügt über das Potenzial, führend in seiner Klasse zu sein, dank seiner hohen Wirksamkeit, Selektivität und Gehirngängigkeit.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält BeiGene eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von SYH2039 weltweit. CSPC erhält Vorauszahlungen und zeitabhängige Zahlungen in Höhe von insgesamt 150 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf Zahlungen bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren.

BeiGene konzentriert sich darauf, seine Führungsrolle im Bereich solider Tumore mit seinem PD-1-Inhibitor TEVIMBRA (Tislelizumab) auszubauen und potenziell führende Wirkstoffe für Lungen-, Brust- und gastrointestinale Krebserkrankungen voranzutreiben. Dazu gehören mehrere differenzierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, multispezifische Antikörper, zielgerichtete Proteinabbauer und kleinmolekulare Inhibitoren. Das Unternehmen hat kürzlich seine Absicht bekannt gegeben, seinen Namen in BeOne zu ändern. Damit bekräftigt es sein Engagement für die Entwicklung innovativer Medikamente zur Bekämpfung von Krebs, indem es mit der globalen Gemeinschaft zusammenarbeitet, um so vielen Patienten wie möglich zu helfen.

Über BeiGene

BeiGene, das plant, seinen Namen in BeOne Medicines zu ändern, ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem breiten Portfolio beschleunigen wir die Entwicklung unserer vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch unsere internen Fähigkeiten und Kooperationen. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für weitaus mehr Patienten, die sie benötigen, radikal zu verbessern. Unser wachsendes globales Team von fast 11.000 Kollegen erstreckt sich über fünf Kontinente. Um mehr über BeiGene zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beigene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X (früher Twitter), Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-amerikanischer Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den Wert und das zukünftige Potenzial des MAT2A-Inhibitors; die Fähigkeit von BeiGenes Wirkstoffen, die Behandlung solider Tumore voranzutreiben, sowie die zukünftige Führungsrolle des Unternehmens im Bereich solider Tumore; den voraussichtlichen Zeitpunkt, zu dem BGB-58067 in die klinische Phase eintreten wird, und seinen zukünftigen Erfolg; sowie BeiGenes Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele im Abschnitt "Über BeiGene". Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen, bedingt durch verschiedene wichtige Faktoren, darunter BeiGenes Fähigkeit, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse seiner Wirkstoffkandidaten, die möglicherweise keine weitere Entwicklung oder Marktzulassung rechtfertigen; Maßnahmen von Regulierungsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Marktzulassung beeinflussen können; BeiGenes Fähigkeit, kommerziellen Erfolg für seine zugelassenen Medikamente und Wirkstoffkandidaten zu erzielen; BeiGenes Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Medikamente und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; BeiGenes Abhängigkeit von Dritten für die Arzneimittelentwicklung, Herstellung, Vermarktung und andere Dienstleistungen; BeiGenes begrenzte Erfahrung bei der Erlangung regulatorischer Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; BeiGenes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten abzuschließen und Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; sowie die in dem Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeiGene auf Formular 10-Q und in späteren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC ausführlicher beschriebenen Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. BeiGene übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

