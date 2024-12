Oasis Management Company Ltd. (im Folgenden als "Oasis Management" bezeichnet), eine Investmentgesellschaft und Aktionärin unseres Unternehmens, hat eine Stellungnahme zu den Kandidaten für den Vorstand veröffentlicht, die auf unserer 119. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vorgeschlagen werden sollen.

Der Vorstand und das Managementteam von Kao streben eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts auf der Grundlage unserer Geschäftsstrategie an. Um unseren Unternehmenswert zu steigern, sind wir bestrebt, direkt und konstruktiv mit allen unseren Stakeholdern zusammenzuarbeiten, und wir begrüßen neue Perspektiven, um Herausforderungen anzugehen.

Kao entwickelt sein Auswahlverfahren ständig weiter, um eine optimale Zusammensetzung des Vorstands zu gewährleisten. In diesem Jahr hat der Ausschuss für die Prüfung von Kandidaten für den Vorstand und den Prüfungs- und Aufsichtsausschuss mehr als sechs Monate lang über die Angelegenheit beraten, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wurde, und die Entscheidung wurde getroffen, bevor Oasis Management Kandidaten für den Vorstand vorschlug.

Der Zeitpunkt für die Bekanntgabe der Kandidaten für den Vorstand und die Rechnungsprüfer wurde auf den 2. Dezember festgelegt, dem Standardtermin für die Bekanntgabe der leitenden Angestellten, um deutlich zu machen, dass David Muenz, ein Vorstandsmitglied, das auch als leitender Angestellter tätig ist, Ende Dezember von seiner Position als leitender Angestellter zurücktritt, während er bis zur Hauptversammlung der Aktionäre im März weiterhin als Vorstandsmitglied tätig ist.

Unser Auswahlverfahren wurde dem Oasis Management ausführlich erläutert. Darüber hinaus führen wir in Bezug auf die Kandidaten für den Vorstand, für die wir Ende November vom Unternehmen konkrete Namen erhalten haben, die entsprechende Überprüfung gemäß dem Auswahlverfahren des Ausschusses für die Prüfung von Kandidaten für den Vorstand und die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats durch und haben dies dem Oasis Management direkt mitgeteilt. Dennoch enthalten die jüngsten Behauptungen ungenaue Aussagen, wie z. B. "die Direktoren weigerten sich, transparent zu sein", "Kaos Angebot, die Kandidaten zu interviewen, ist eindeutig unaufrichtig" und dass Kao "einen Ansatz für die Nominierung von Direktoren gewählt hat, der weit hinter dem von börsennotierten Unternehmen erwarteten ordnungsgemäßen Verfahren zurückbleibt".

Oasis Management behauptet, dass "Kao angekündigt hat, dass es die Befugnisse in erheblichem Umfang an das Management delegiert und damit seine Aufsichtsfunktion aufgegeben hat", als Reaktion auf eine Aussage in der Ankündigung, die Kao am 2. Dezember veröffentlicht hat. Dies spiegelt unseren bestehenden Ansatz wider, Befugnisse im Rahmen des japanischen Gesellschaftsrechts zu delegieren und gleichzeitig die Aufsichtsfunktionen zu stärken, um eine schnelle und entschlossene Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Dies hat keine Auswirkungen auf unsere Führngsstruktur.

Kao wird weiterhin eine äußerst transparente und effektive Unternehmensführung anstreben, während gleichzeitig die K27-Strategie umgesetzt und alles unternommen wird, um den Unternehmenswert zu steigern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241212819386/de/

Contacts:

Bitte wenden Sie sich bei Medienanfragen an:

Öffentlichkeitsarbeit

Kao Corporation

corporate_pr@kao.com