Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat sich für 2025 erneut einen kräftigen Ergebnisanstieg vorgenommen und erwartet nun sechs (Vorjahr: fünf) Milliarden Euro Gewinn. Die Aktie klettert am Freitag um sechs Prozent auf ein neues Rekordhoch. Die Deutsche Bank sieht Versicherer im Aufwind, Banken gerieten dagegen ins Hintertreffen. "Dank anhaltend guter operativer Performance in allen Geschäftssegmenten strebt Munich Re für 2025 einen Nettogewinn von sechs Milliarden Euro an", heißt es in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...