Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im Plus geblieben. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit rund 20.490 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.Besonders beliebt waren zum Wochenausklang die Aktien der Münchener Rück. Der Versicherungskonzern erwartet für das nächste einen weiteren Gewinnsprung."Die Marktteilnehmer setzen auf eine Fortsetzung der bereits angelaufenen Jahresendrallye", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Sentiment bleibt für die großen Index-Unternehmen ungebrochen positiv. Je internationaler die Konzerne aufgestellt sind, desto mehr Interesse erzeugen sie bei den Investoren.""Die deutsche Realwirtschaft bleibt weiter angeschlagen und auf EWU-Ebene kommt erst neuer Schwung in die Konjunktur, wenn sich die Wirtschaft in China wieder nachhaltig erholen kann." Viel Platz habe der Dax jedoch nicht mehr. Die zuletzt erfolgte Kursrallye habe bereits sehr viel Optimismus und Hoffnungen eingepreist, die größten Dax-Konzerne seien im internationalen Vergleich nicht mehr unterbewertet, sagte Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0490 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9533 Euro zu haben.