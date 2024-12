Die Aktie von Thyssenkrupp zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld mit leichten Schwankungen. Während der XETRA-Handel verschiedene Bewegungen zwischen 4,13 und 4,33 Euro verzeichnete, richtet sich der Fokus der Anleger verstärkt auf zukunftsweisende Entwicklungen des Konzerns. Besonders bemerkenswert ist dabei die geplante Expansion im U-Boot-Geschäft, die bis zu 1.500 neue Arbeitsplätze am Standort Wismar in Aussicht stellt. Das Projekt, das den Bau von sechs U-Booten der Klasse 212CD umfasst, könnte mit einem Auftragsvolumen von 4,7 Milliarden Euro für die deutschen Einheiten einen bedeutenden Wachstumsimpuls setzen.

Wirtschaftliche Perspektiven

Die wirtschaftlichen Aussichten des Konzerns bleiben trotz eines Quartalsverlusts von 1,70 Euro je Aktie differenziert zu betrachten. Analysten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Gewinn von 0,753 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 5,13 Euro an. Mit einer geplanten Dividendenerhöhung auf 0,151 Euro signalisiert das Unternehmen zudem Zuversicht für die kommende Geschäftsentwicklung.

