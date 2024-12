Die Reed Societe Generale Group, mehrheitlich im Besitz der Societe Generale Bank, verstärkt ihr Engagement im Bereich nachhaltiger Technologien durch eine wegweisende Investition von 20 Millionen Euro in Loop Industries. Die Transaktion umfasst eine wandelbare Vorzugsaktie im Wert von 10 Millionen Euro mit einem Umwandlungspreis von 4,75 Dollar pro Aktie sowie den Erwerb der ersten Infinite Loop-Technologielizenz für weitere 10 Millionen Euro. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht die Expansion der innovativen Recycling-Technologie von Loop Industries in Europa und unterstützt gleichzeitig deren Entwicklung in Indien.

Europäische Expansionsstrategie

Im Rahmen der Vereinbarung wird eine europäische Partnerschaft gegründet, an der die Reed Societe Generale Group 90 Prozent und Loop Industries 10 Prozent der Anteile hält. Loop behält sich dabei die Option vor, seinen Anteil auf bis zu 50 Prozent zu erhöhen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Kreislaufwirtschaft im Bereich Kunststoffverpackungen und Textilien in Europa voranzutreiben und unterstreicht das Engagement der Societe Generale-Gruppe im Bereich nachhaltiger Investitionen.

