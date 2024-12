Besonders Alphabet überrascht die Märkte mit einem Quantencomputing-Durchbruch, der die Aktie aus dem Dornröschenschlaf weckt. Meta zieht nach - mit einer Milliardenoffensive für KI-Infrastruktur. Doch auch der DAX überzeugt: Getragen von Schwergewichten wie SAP kratzt der Leitindex erneut an der Rekordmarke. Doch Vorsicht: Die Konzentration auf wenige Top-Performer birgt Risiken. Marktbreite fehlt - sowohl in den USA als auch im DAX. Was Anleger im Januar erwartet und ob vernachlässigte Werte ihre Chance nutzen könnten, bleibt spannend. Charttechnikexperte Ralph Malisch blickt auf die entscheidenden Charts und die Impulse für das kommende Jahr.