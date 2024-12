Hoboken, N.J. (ots/PRNewswire) -Das ehrenamtliche Engagement des globalen Herstellers zeigt Wirkung von Nordamerika bis zum Vereinigten KönigreichDie Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein führendes globales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch "Better-for-You"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, ist stolz auf seine globalen Teams, die sich im vergangenen Jahr durch ihren engagierten ehrenamtlichen Einsatz für eine positive Entwicklung eingesetzt haben."Bei Hain Celestial glauben wir an die Kraft des Gebens - nicht nur wegen der Auswirkungen auf die Gemeinden, die wir unterstützen, sondern auch wegen des Gefühls der Zielstrebigkeit und der Verbundenheit, die es dem Team gibt", sagte Chris Jenkins, Direktor für globale Wirkung der Hain Celestial Group. "Für uns geht eine gesündere Lebensweise über die Produkte hinaus, die wir herstellen. Es geht darum, zusammenzukommen und etwas zu bewirken. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Teammitglieder, die sich mit inspirierenden Organisationen zusammengetan haben, um Dinge zu unterstützen, die echte, positive Veränderungen für die Menschen und den Planeten bewirken."Um den Kindern im Northwest Arkansas Children's Shelter zu Weihnachten eine Freude zu machen, arbeitete das Walmart-Verkaufsteam von Hain ehrenamtlich in der in Bentonville ansässigen gemeinnützigen Einrichtung, die seit ihrer Gründung 1993 mehr als 13.250 Kindern im ganzen Bundesstaat einen Zufluchtsort bietet. Das Team spendete mehr als 150 Hain-Produkte - Körperpflegeartikel, Earth's Best® Babysnacks und -nahrung, Garden Veggie Straws® und Flavor Burst Chips sowie Celestial Seasonings® Tee - an das Heim und half beim Bau von zwei Kaminmänteln, damit die Kinder einen Platz zum Aufhängen ihrer Strümpfe hatten."Wir sind dem Team von Hain Celestial sehr dankbar, dass sie sich bei uns ehrenamtlich engagieren", sagte Padee Yang, Manager für Community Engagement bei Northwest Arkansas Kinderheim. "Die Herausforderung bestand darin, Pappkartons und farbiges Papier in warme und gemütliche Feuerstellen zu verwandeln, an denen unsere Kinder ihre Strümpfe in Erwartung des Besuchs des Weihnachtsmanns aufhängen können. Das Team hat unsere Erwartungen übertroffen und die Augen der Kinder leuchteten, als sie ihre Kreationen sahen. Viele der Kinder, die wir betreuen, haben den Zauber eines Weihnachtsmorgens noch nie erlebt. In diesem Jahr hat die Hain Celestial Group unseren Kindern die Freude an der Weihnachtszeit näher gebracht."Hain baute seine Beziehungen zu anderen Wohltätigkeitspartnern aus, die sich im Laufe des Jahres freiwillig engagierten, darunter:- Im Vereinigten Königreich arbeitete das Team von Ella's Kitchen im Rahmen der Partnerschaft der Marke mit der Naturschutzorganisation Royal Society for the Protection of Birds' Otmoor Nature Reserve ehrenamtlich mit. Das Team verbrachte den Tag damit, Bäume und Sträucher zu fällen, um die Verjüngung zu fördern, neue Pflanzen anzusiedeln und Vögel, Bienen und Käfer anzulocken.- In diesem Herbst versammelten sich die Mitglieder des Hain-Teams am globalen Hauptsitz in Hoboken, NJ, um Familien in Not durch das Ronald McDonald House New York zu unterstützen. Dort dekorierten und packten sie mehr als 100 Pakete für die Neugeborenen-Intensivstation (NICU) mit bedarfsgerechten Artikeln wie Windeln, Feuchttüchern, Wickeltüchern, Rasseln, Babydecken, Lätzchen und Pflegesets zur Unterstützung des Pflegepersonals. Die Hain-Teams arbeiteten auch ehrenamtlich bei Community Food Share, einer Lebensmittelbank in Colorado, die Lebensmittelprogramme und lokale Partner in den Bezirken Boulder und Broomfield mit frischen, nahrhaften Lebensmitteln versorgt.- In Großbritannien investierte unser Hain-Verkaufsteam 180 Stunden ehrenamtliche Zeit in FareShare, die größte Wohltätigkeitsorganisation des Landes, die gegen Hunger und Lebensmittelverschwendung kämpft. Das Team verpackte mehr als 350 Lebensmittelbestellungen, die dann von FareShare an andere Wohltätigkeitsorganisationen zur Verteilung von Lebensmitteln verteilt wurden, die Gemeinden unterstützen, die es am nötigsten brauchen. Das Team unterstützte auch die Cook School, eine britische gemeinnützige Organisation, die Kindern durch lehrreiche Kocherlebnisse den Umgang mit Lebensmitteln näher bringt, indem es mehr als 5.000 Schulkindern vegetarische Kochkurse gab und ehrenamtlich am Sommerfest von Spread a Smile teilnahm. Darüber hinaus beteiligte sich das Suppenteam von Cully & Sully aktiv am Umweltschutz und säuberte Strände in Wirral im Rahmen der Great British Beach Clean.Informationen zur Hain Celestial GroupDie Hain Celestial Group ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen, Gemeinschaften und den Planeten durch "Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich Hain bewusst auf die Bereitstellung von Ernährung und Wohlbefinden, die sich positiv auf die Gegenwart und Zukunft auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, N.J., umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege und werden in über 70 Ländern weltweit vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören Garden Veggie Snacks, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Hartley's® Gelee, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Baby- und Kindernahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® Getränke auf Pflanzenbasis, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® und Imagine® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei, und Avalon Organics® Körperpflege, unter anderem. 