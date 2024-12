Die SAF-HOLLAND SE verzeichnet in den letzten Handelstagen eine moderate Kursentwicklung an der Frankfurter Börse. Der Aktienkurs des Nutzfahrzeugzulieferers bewegte sich in einem engen Korridor zwischen 15,02 und 15,32 Euro, was die aktuelle Stabilität des Wertes unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 686,4 Millionen Euro bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Spezialmaschinenbau-Sektor.

Anstehender Termin zum Jahresbeginn

Für Investoren steht bereits der erste wichtige Termin des neuen Jahres fest: Am 9. Januar 2025 wird SAF-HOLLAND am ODDO BHF Forum teilnehmen. Das Unternehmen zahlte im laufenden Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,85 Euro je Aktie an seine Anteilseigner aus.

Anzeige