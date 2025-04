MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: EVOTEC, SAF-HOLLAND, GSK, ABB, BARCLAYS, BHP, HERMES, NVIDIA, PERNOD RICARD, TSMC, UNITEDHEALTH

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

GRÜNDONNERSTAG: In Kopenhagen und Oslo bleiben die Börsen geschlossen. In Stockholm findet eine verkürzte Sitzung statt.

KARFREITAG: In Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Oslo, Paris, Singapur, Stockholm, Sydney, den USA, Wien und Zürich ruht der Börsenhandel.

OSTERMONTAG: In Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Oslo, Paris, Stockholm, Sydney, Wien und Zürich bleiben die Börsen geschlossen. en.

AKTIENMÄRKTE (12.56 Uhr)

Index zuletzt +/- % +/- % YTD E-Mini-Future S&P-500 5,331.50 +0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 18,514.75 +0,7% Euro-Stoxx-50 4.930,00 -0,7% +1,4% Stoxx-50 4.223,12 -0,5% -1,5% DAX 21.168,19 -0,7% +7,0% CAC 7.270,62 -0,8% -0,7% Nikkei-225 34.377,60 +1,3% -15,0% Hang-Seng-Index 21.395,14 +1,4% +4,8%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,23 62,62 +1,0% 0,61 +1,6% Brent/ICE 66,50 66,06 +0,7% 0,44 -11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3326,44 3344,40 -0,5% -17,97 +27,4% Silber 28,46 28,77 -1,1% -0,31 +2,9% Platin 844,19 852,82 -1,0% -8,63 -2,6% Kupfer 4,59 4,69 -2,0% -0,09 +13,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Bei Gold werden Gewinne eingestrichen. Der Trend ist intakt, im Hoch notierte das Edelmetall auch in Euro auf Rekordhoch. Vor allem die Nachfrage nach börsengehandelten, mit physischem Gold hinterlegten Zertifikaten ist hoch. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die durchschnittliche globale Tagesnachfrage auf jeweils rund 1,5 Milliarden Euro an, wie Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank anmerkt. Auch die physische Nachfrage bleibe insbesondere in Asien stark.

AUSBLICK AKTIEN USA

Ausgerechnet vor der langen Osterpause scheinen Anleger an der Wall Street wieder etwas Mut zu fassen. Wie bereits an den asiatischen Börsen wird die Stimmung durch Hoffnungen im Zollkonflikt gestützt. Denn die erste Runde der Handelsgespräche zwischen Japan und den USA ist mit großen Erwartungen verknüpft, dass die Handelskonflikte doch noch entschärft oder gar beendet werden könnten. US-Präsident Donald Trump spricht von großen Fortschritten und befeuert damit entsprechende Hoffnungen. An der technologielastigen Nasdaq stützen indes die positiven Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Der taiwanische Chip-Auftragsfertiger bleibt zuversichtlich, im laufenden Jahr den Umsatz solide steigern zu können, auch wenn neue US-Zölle die Befürchtungen bei den Aussichten für die globale Chipindustrie verstärkten. Die Prognose für 2025 bestätigte der Halbleiterriese.

In den USA ziehen Nvidia vorbörslich um 1,1 Prozent an, Advanced Micro Device um 1,6 Prozent und Broadcom um 1,7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q (18:30 Analystenkonferenz)

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am Donnerstag wirksam:

+ SDAX AUFNAHME - Friedrich Vorwerk HERAUSNAHME - Metro

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,50% - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: - 6,1% gg Vm zuvor: +11,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 223.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 3,5 zuvor: 12,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Die Märkte warten auf die Zinssenkung der EZB. Im Vorfeld wagen sich mögliche Käufer nicht aus der Deckung. Zu den US-Zöllen und ihren Folgen halten sich positive und negative Schlagzeilen in etwa die Waage: Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell belasten etwas. Er sagte, dass die von Präsident Trump verhängten Zölle eine Herausforderung für die Zentralbank darstellen könnten. In der Nacht gab es dann Meldungen über Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen Japan und den USA. Von der EZB wird fest mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Siemens Energy (+12%) hat sehr starke Geschäftszahlen vorgelegt, dazu die Prognose erhöht. Bei ABB geht es nach Zahlenausweis 0,7 Prozent höher. Die Schweizer haben im ersten Quartal bei leichtem Umsatzzuwachs operativ und unter dem Strich prozentual zweistellige Gewinnzuwächse erzielt und die Margen verbessert. Bei Hermes geht es dagegen um 2 Prozent nach unten. Die Analysten der Citi stufen das erste Quartal als solide ein, doch die teils hohen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. Sainsburys zeigt sich in guter Verfassung, die Aktien legen um 2,7 Prozent zu. Der operative Gewinn konnte um 15 Prozent gesteigert werden. Bei Evotec geht es sogar 6,4 Prozent höher. Laut den RBC-Analysten hat vor allem das Schlussquartal überzeugt. Das EBITDA sei um 27 Prozent über dem Konsens ausgefallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1358 -0,3% 1,1398 1,1359 +10,1% EUR/JPY 161,9180 +0,2% 161,5590 162,1630 -0,8% EUR/CHF 0,9283 +0,2% 0,9266 0,9280 -0,9% EUR/GBP 0,8586 -0,2% 0,8607 0,8584 +4,1% USD/JPY 142,5900 +0,6% 141,7455 142,8345 -9,9% GBP/USD 1,3228 -0,1% 1,3243 1,3232 +5,7% USD/CNY 7,2049 +0,1% 7,1965 7,2078 -0,2% USD/CNH 7,3063 +0,1% 7,2986 7,3100 -0,4% AUS/USD 0,6353 -0,3% 0,6371 0,6387 +3,0% Bitcoin/USD 84.345,90 -0,2% 84.541,35 85.109,25 -9,3%

Nach seiner erneuten Abwertung stabilisiert sich der US-Dollar. Im Handel ist von einer Pause der jüngsten Talfahrt die Rede. Verwiesen wird dabei auf die von US-Präsident Donald Trump gemachten Aussagen über "große Fortschritte" bei den Handelsverhandlungen mit Japan und den USA. Die "allgemeine Stimmung, US-Dollar zu verkaufen" halte aber an, stellt Pepperstone-Marktstratege Michael Brown fest.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Die Märkte haben die schwachen US-Vorgaben abgeschüttelt. Gestützt wurde der Markt von der ersten Runde der Handelsgespräche zwischen Japan und den USA. US-Präsident Donald Trump sprach von großen Fortschritten und weckte damit Hoffnungen, dass der Handelskrieg doch noch entschärft oder gar beendet werden könne. In Japan stieg der Nikkei-225 passend zu den Schlagzeilen deutlich. Der Yen, als sicherer Hafen jüngst gesucht, fiel am Morgen mit der gestiegenen Hoffnung auf eine Lösung im Zollkonflikt und half dem japanischen Aktienmarkt zusätzlich auf die Sprünge. Am Aktienmarkt war auch von Schnäppchenjägern die Rede. Auch in China legten die Aktienkurse zu. Anleger verarbeiteten die soliden chinesischen BIP-Daten, hieß es. Da die Daten durch Vorzieheffekte aus den USA wegen der Zölle geprägt gewesen waren, stiegen die Spekulationen auf Konjunkturstimuli in China. In Südkorea kletterte der Kospi angeführt von Aktien aus den Bereichen Schiffsbau, Verteidigung und Halbleiter. Die südkoreanische Zentralbank hatte das Leitzinsniveau wie erwartet bestätigt und damit ihren Lockerungszyklus unterbrochen - der Won legte zu. Die meisten Ökonomen gingen jedoch davon aus, dass die Zinssenkungen im Mai wieder aufgenommen würden. Die Auswirkungen der neuen US-Handelsbeschränkungen für Nvidia-Chips auf den Markt ließen nach, der Speicherchiphersteller SK Hynix gewann 0,6 Prozent.

CREDIT

Die Kosten zur Absicherung von Zahlungsausfällen von auf Euro lautenden Anleihen mittels CDS sinken, während Investoren auf die Zinsentscheidung der EZB warten. Marktteilnehmer erwarten mehrheitlich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Die Creditstrategen der Societe Generale haben ihre optimistischen Spread-Prognosen für den Rest des Jahres bisher nicht geändert. Die für das zweite Quartal prognostizierten engeren Spreads wirken jedoch im aktuellen Umfeld etwas optimistisch - insbesondere bei den US-Dollar-Indizes.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

EVOTEC

ist im vergangenen Jahr zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, hat aber dank eines starken vierten Quartals den Umsatz leicht gesteigert. Das operative Ergebnis lag trotz eines Einbruchs über den Markterwartungen. Für das Geschäftsjahr 2025 stellt das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen weiteres Wachstum und eine deutliche Ergebnisverbesserung in Aussicht.

EVOTEC

will sich künftig auf wachstumsstarke, hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete konzentrieren. Im Rahmen der neuen Konzernstrategie soll das Geschäftsmodell vereinfacht werden, etwa durch eine Verschlankung des Projektportfolios um rund 30 Prozent und den Ausstieg aus Beteiligungen.

SAF-HOLLAND

hat seinen Partner aus dem indischen Gemeinschaftsunternehmen Haldex Anand India herausgekauft. Der im SDAX notierte Lkw-Zulieferer hat die ausstehenden 40 Prozent der Anteile von der Anand Group übernommen. Der Kaufpreis liege im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

GSK

hat von einem Beratungsgremium des US-Gesundheitsministeriums positive Empfehlungen für zwei seiner Impfstoffe erhalten. Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) habe eine positive Empfehlung für den Meningitis-Impfstoff Penmenvy und den RSV-Impfstoff Arexvy ausgesprochen.

ABB

hat im ersten Quartal bei einem leichten Umsatzanstieg operativ und unter dem Strich prozentual zweistellige Gewinnzuwächse erzielt und die Margen verbessert.

BARCLAYS

verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an ihrem britischen Zahlungsverkehrsgeschäft im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft an den US-Investor Brookfield Asset Management. Die Sparte wird im Zuge der Transaktion zu einem eigenständigen Unternehmen.

BHP

Der CEO des weltgrößten Bergbaukonzerns BHP hat am Donnerstag davor gewarnt, dass ein Zollkrieg die Weltwirtschaft drosseln und den Welthandel beeinträchtigen könnte.

HERMES

ist im ersten Quartal deutlich langsamer gewachsen. Der Hersteller von Luxusgütern wie der Birkin-Handtasche sieht sich wie seine Wettbewerber mit einem unsicheren Marktumfeld konfrontiert, angesichts nachlassender Nachfrage und drohender US-Zölle.

NVIDIA

CEO Jensen Huang hat sich laut einem chinesischen Medienbericht bei einem Besuchs in Peking mit dem Leiter einer chinesischen Handelsgruppe getroffen. Die USA hatten zuvor neue Exportbeschränkungen für Chips verhängt, die Nvidia nach China exportiert.

PERNOD RICARD

hat seine Anfang Februar gesenkte Prognose bestätigt. Für das im Juni endende Geschäftsjahr 2025/25 rechnet der französische Spirituosenherstelle weiterhin mit einem Rückgang des organischen Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

TSMC

bleibt zuversichtlich, im laufenden Jahr den Umsatz solide steigern zu können, auch wenn neue US-Zölle die Befürchtungen bei den Aussichten für die globale Chipindustrie verstärken. Der taiwanische Chip-Auftragsfertiger bestätigte am Donnerstag seine Prognosen für 2025.

UNITEDHEALTH

hat seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr mit Verweis auf eine erhöhte Pflegetätigkeit in seinem Medicare-Advantage-Geschäft gesenkt. Die Aktie der Unitedhealth Group stürzt im vorbörslichen US-Handel um knapp 20 Prozent ab.

