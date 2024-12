Die ProCredit Holding verzeichnete am 13. Dezember 2024 eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg von 1,63 Prozent auf 8,10 EUR. Der aktuelle Handelstag zeigt eine Stabilisierung bei 8,12 EUR, was die positive Monatsentwicklung von +3,31 Prozent unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 478,3 Millionen Euro positioniert sich das Finanzinstitut weiterhin als bedeutender Akteur im Bereich der KMU-Finanzierung in Südost- und Osteuropa.

Finanzkennzahlen im Überblick

Die Bank weist für 2024 ein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,41 auf. Im laufenden Geschäftsjahr schüttete ProCredit eine Dividende von 0,64 EUR je Aktie aus, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

