Gelsenkirchen - Am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf beim FC Schalke 04 1:1 unentschieden gespielt.In der ersten Halbzeit konnten sich die Fortunen bei Keeper Florian Kastenmeier bedanken, dass sie nicht mit einem Rückstand in die Kabine gehen mussten. Die Schalker erspielten sich ein klares Chancenplus, gingen aber zu nachlässig mit ihren Gelegenheiten um.Königsblau startete ähnlich dominant in den zweiten Durchgang, fand aber den Weg ins Tor weiterhin nicht. In der 62. Minute bestrafte schließlich Dawid Kownacki die Schalker Nachlässigkeit mit seinem fünften Saisontor. Zehn Minuten später nutzte Moussa Sylla doch noch eine seiner zahlreichen Gelegenheiten und glich für die Hausherren aus.Am kommenden Freitag empfangen die Düsseldorfer den 1. FC Magdeburg. Zeitgleich gastiert Schalke im Saarland bei der SV Elversberg.Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: 1. FC Magdeburg - SC Paderborn 1:1 und SSV Ulm - Hamburger SV 1:1.