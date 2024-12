Wie sichern wir die Lebensmittelversorgung der Zukunft? Und welche Rolle spielen Salz und Düngemittel in der globalen Lieferkette? Beim 13. International Investment Forum (IIF) am 04. Dezember 2024 haben zwei Experten wertvolle Einblicke in diese essenziellen Branchen gegeben: Agrimin Limited CEO Deddie Morrow und K+S AG Senior Investor Relations Manager & ESG Expert Esther Beuermann. Ihre Präsentationen beleuchten, wie innovative Ansätze und strategische Planung die Zukunft der Lebensmittelproduktion und -verteilung sichern können. Weitere Informationen in unserem Bericht.

