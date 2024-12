© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis geriet mit der Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise unter Druck. Eine Weihnachtsrallye war damit vom Tisch; zumindest vorerst. Der verspätete Startschuss zur Rallye könnte nun am Mittwoch fallen.Dämpfer für Gold nach US-Erzeugerpreisen Am Donnerstag (12. Dezember) wurden die November-Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Der Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen legten daraufhin weiter zu. Der US-Dollar bekam Oberwasser. Gold und andere Metalle, wie Silber und Kupfer, reagierten mit Preisrückgängen. Im Kommentar "Die Fed hat das letzte Wort - Silberpreis scheitert an entscheidender Stelle. Produzentenaktien brechen ein" wurden die …