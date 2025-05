Zwischen dem kanadische Rohstoffriese Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) und der Regierung von Mali spitzt sich der Konflikt weiter zu. Das Vorzeigeprojekt Loulo-Gounkoto, eines der größten Goldminenkomplexe des Landes, könnte bald unter Zwangsverwaltung gestellt werden. Barrick wehrt sich entschieden - und ruft nun ein Schiedsgericht der Weltbank an. Gericht entscheidet am 2. Juni - droht die Enteignung? Am 2. Juni will das Handelsgericht in Bamako über den Antrag der malischen Regierung entscheiden, ...

