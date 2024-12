EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Kapsch TrafficCom unterstützt Deutschlands Führungsrolle im autonomen und vernetzten Fahren



16.12.2024 / 07:10 CET/CEST

C-ITS-Technologie ist entscheidend für Umsetzung der Strategie

Kapsch TrafficCom spielt Schlüsselrolle als Technologieentwickler Wien, 16. Dezember 2024 - Die deutsche Bundesregierung hat im Dezember 2024 eine nationale Strategie für autonomes und vernetztes Fahren verabschiedet und beansprucht damit eine Führungsrolle bei der Umsetzung moderner Mobilität. Die Strategie soll den Weg für das autonome und vernetzte Fahren im Regelbetrieb ebnen und Voraussetzungen schaffen, die enormen Chancen dieser Ansätze zu nutzen. C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems)-Technologie kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, da diese Technologie der entscheidende Baustein ist, um Fahrzeuge und Infrastruktur zu vernetzen. Die C-ITS-Technologie von Kapsch TrafficCom basiert auf relevanten Standards und wird beispielsweise auf deutschen Autobahnen für Baustellenwarnungen eingesetzt. Das Unternehmen entwickelt diese Technologie seit vielen Jahren und ist auch an der Erstellung und Weiterentwicklung harmonisierter Standards beteiligt. Öffentlicher Nahverkehr als Treiber des autonomen Fahrens Mit C-ITS-Technologie können Verkehrsflüsse in Echtzeit analysiert und geleitet werden, Einsatzfahrzeuge automatisiert Ampelschaltungen beeinflussen oder auch Unfall- oder Stauwarnungen direkt in Fahrzeuge ausgespielt werden. Ein besonderer Fokus der Strategie liegt auf dem öffentlichen Nahverkehr, der als Innovationstreiber für autonome Systeme dient. Bessere Vernetzung kann hier helfen, die Effizienz des Verkehrsnetztes zu erhöhen und damit die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu steigern - denn es reichen bereits wenige ausgestattete Fahrzeuge, um die gesamte Verkehrssituation deutlich zu verbessern. Internationale Harmonisierung für mehr Mobilitätssicherheit Kapsch TrafficCom unterstützt aktiv die Bemühungen Deutschlands, die EU-weite und internationale Harmonisierung von Standards für autonomes und vernetztes Fahren voranzutreiben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Weiterentwicklung von Kommunikationsstandards und Anwendungen für den Einsatz in Notfallsituationen. Die flächendeckende Einführung solcher Systeme wird die Akzeptanz und Nutzung autonomer Systeme erheblich steigern und zugleich die Umweltbelastung reduzieren. Die nationale Strategie der deutschen Bundesregierung: BMDV - Die Zukunft fährt autonom Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficCom Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei. Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen. Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 539 Mio. Pressekontakt: Carolin Treichl

Executive Vice President Marketing & Communications

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich

T: +43 50 811 1710

carolin.treichl@kapsch.net Sandra Bijelic

Head of Corporate Communications

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Vienna, Austria

P +43 664 628 1720

sandra.bijelic@kapsch.net

Weitere Informationen: kapsch.net

