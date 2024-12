© Foto: Symbolbild

Was passiert mit Evotec? Die Aktie des Hamburger Biotech-Unternehmens hatte 2024 kein einfaches Jahr: Fast 60 Prozent Kursverlust, Gerüchte über eine Übernahme und die Rückkehr in den MDAX. Kein Wunder, dass die Stimmung ziemlich gespalten ist. Ist die Aktie jetzt ein Hoffnungsschimmer oder bleibt sie ein Sorgenkind? Wir haben uns die Zahlen, aktuellen Entwicklungen und die technische Lage mal genauer angeschaut und verraten es Ihnen: Jetzt einsteigen? Oder lieber erst mal abwarten? Lesen Sei hier weiter, um sich ein besseres Bild zu machen.

Wo steht Evotec - fundamental gesehen - wirklich?

Evotec, bekannt für seine Arbeit an innovativen Wirkstoffen, hat gerade einiges an mehreren Fronten zu kämpfen. Die aktuellen Zahlen wirken eher ernüchternd: Bei einem Umsatz von 781,43 Millionen Euro musste das Unternehmen einen Verlust von 83,91 Millionen Euro einstecken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt im Minus, was bei Biotech-Firmen zwar nicht unüblich ist, aber auch nicht gerade beruhigt. Trotzdem bleibt die langfristige Perspektive spannend.

Warum? Weil es bei Evotec nicht nur um die Gegenwart geht, sondern um die Zukunft. Ein Beispiel: Die Zusammenarbeit mit Novo Nordisk im Rahmen des Projekts LAB eN2, das sich auf kardiometabolische Erkrankungen konzentriert. Dabei sind auch renommierte Partner wie die Harvard University und das Boston Children's Hospital an Bord. Das zeigt, dass Evotec bei innovativer Forschung ganz vorne mitspielt - und gerade in diesem Bereich schlummert riesiges Potenzial.

Die fundamentalen Daten zeigen im Ergebnis somit: Kurzfristig wird es vielleicht keine großen Sprünge geben, aber Evotec hat eine solide Basis und spannende Partnerschaften, die langfristig viel versprechen.

Technische Analyse: Wo sollte der Kurs hingehen?

Auch beim Blick auf die Charttechnik wird klar: Die Evotec-Aktie steckt gerade in einer spannenden Phase. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) liegt umd die 8,80 Euro. Aktuell steht die Aktie deutlich darunter bei 8,27 Euro - was kurzfristig eher schwach aussieht. Der GD50 (die letzten 50 Tage) liegt allerdings bei 7,75 Euro, und hier hat die Aktie ein Plus von 6,5 Prozent erzielt. Das könnte eher ein Zeichen sein, dass sie langsam wieder Boden gutmacht. Auf jeden Fall liegt der aktuelle Kurs noch darüber.

Ein weiteres Detail liefert der Relative Strength Index (RSI): Der RSI im Langfristchartbild liegt bei 53, was darauf hinweist, dass die Aktie knapp oberhalb der wichtigen 50er Marke liegt. Dies ist ein mögliches Kaufsignal. Der RSI der letzten Tage hat seine Überkauftheit damit abgebaut und könnte sich nunmehr anschicken, wieder mit steigenden Notierungen nach oben zu drehen. Noch fehlen aber klare Impulse für eine große Kursbewegungen.

Interessant ist zudem die niedrige Volatilität. Die Marke von 8 Euro könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen: Hält der Kurs diese Unterstützung, könnte es wieder Richtung 9 bis 10 Euro oder sogar deutlich weiter nach oben gehen. Bricht er nach unten durch, wäre das allerdings ein absolutes und fatales Warnsignal. Denn dann drohen alle anderen Indikatoren auch auf "rot" zu springen.

Evotecs Zukunftsaussichten: Jetzt noch kaufen?

Die nächsten Wochen könnten für Evotec richtungsweisend sein. Die Rückkehr in den MDAX am 23. Dezember 2024 dürfte vor allem institutionelle Investoren auf den Plan rufen - das könnte für frischen Schwung sorgen. Außerdem hat Warburg Research ein Kursziel von 14 Euro ausgegeben. Sollte das erreicht werden, wäre das ein Plus von rund 60 Prozent! Aber Achtung: Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Evotec arbeitet an einer langfristigen Strategie, die auf Wachstum und Effizienz setzt - das braucht Zeit.

Fassen wir unser Ergebnis für Sie zusammen: Die Aktie ist vor allem etwas für Geduldige, die an das langfristige Potenzial von Evotec glauben. Kurzfristige Rücksetzer sind nicht ausgeschlossen, aber die Charttechnik zeigt zumindest aktuell erste positive Anzeichen. Wer bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, könnte hier eine interessante Chance sehen. Für sicherheitsbewusste Anleger ist es vielleicht klüger, erst mal abzuwarten, wie sich der Kurs bis zum Jahresende entwickelt - spätestens mit dem MDAX-Aufstieg könnte Bewegung reinkommen.

Wenn Sie von Evotec überzeugt sind, kann ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau Sinn machen - aber bitte mit Augenmaß und Risikobegrenzung! Spätestens bei 7,70 Euro deuten alle Indikatoren einen Sturm an. Mit so einem Setup (Kauf 8,30 Euro, Stopp 7,70 Euro, Kursziel 10 Euro aufwärts) wäre ein interessantes Chance/Risiko-Profil gegeben. Bewahren Sie stets einen kühlen Kopf bei Ihren Evotec-Investments!

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

