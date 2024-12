München (ots) -- Die Sozialreportage zeigt das Leben der Menschen im Bundesland Bremen und dem Ruhrgebiet- Stephans Reise geht weiter und Paddy und Lausi sorgen für Veränderungen in ihrer Kommune- Neue Folgen "Hartz, Rot, Gold" ab 6. Januar montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEIDie Sozialreportage "Hartz, Rot, Gold" kehrt zurück! In den täglich neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen Protagonisten. Für Überlebenskünstler Stephan geht die Reise weiter: vom Wildcamping mit Hund Socke an der Weser bis zum lang ersehnten Einzug in eine neue Wohnung in Bremen. Die Punks Paddy und Lausi leben sich immer mehr in ihrer Berliner Kommune ein. Ihr großes Projekt: Der Umbau der Holzhütten, in denen sie leben. Außerdem bereitet Paddy einen Heiratsantrag für seine Herzdame vor. Neue Folgen "Hartz, Rot, Gold" - ab dem 6. Januar, montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI."Hartz, Rot, Gold" kehrt in täglichen Episoden zurück in zwei der ärmsten Regionen Deutschlands: das Ruhrgebiet und das Bundesland Bremen. Dort warten einige Herausforderungen und Überraschungen auf die Protagonisten. Die Abenteuer von Überlebenskünstler Stephan gehen weiter: Er campt mit Hund Socke an der Weser, nächtigt vorübergehend bei einer neuen Bekanntschaft, und zieht in eine langersehnte Wohnung in Bremen. Währenddessen kämpft die alleinerziehende Dreifachmutter Natascha mit finanziellen Problemen, denn ihr Konto wurde gepfändet, die Miete wurde erhöht und für Sohn Tyler steht die erste Klassenfahrt an!In Bremerhaven erwarten Jessica und Olaf ihr erstes Kind. Kurz nach der Geburt kommt es aber zur Inobhutnahme ihres Sohnes durch das Jugendamt wegen Kindeswohlgefährdung. Die beiden bemühen sich um eine Rückführung des Babys. Währenddessen gehen die Punks Paddy und Lausi weiter ihrem Alltag in der Berliner Kommune nach. Zwischenzeitlich begeben sie sich nochmal in ihre ehemalige Heimat Bremerhaven, um die letzten Sachen aus dem Abrisshaus und einer Lagerbox abzuholen.Schock bei den Schalke-Fans Willy und Tanja aus Gelsenkirchen: Bei einem Hochwasser wird ihr Wohnwagen inklusive des Vorzelts unter Wasser gesetzt. Jerome aus Essen überrascht seine Frau Malena mit einer kinderfreien Zeit zu zweit fernab des Familienchaos. Doch nach einem Streit bröckelt die Ehe erneut. Dazu kommen die finanziellen Sorgen der Familie, denn eine hohe Nebenkostennachzahlung, ein neuer Wasserschaden in der Wohnung und weitere Streitigkeiten belasten die Beziehung.Neue Folgen "Hartz, Rot, Gold" - ab dem 6. Januar, montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird produziert von Madame Zheng Production GmbH. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "Hartz, Rot, Gold":Die Sozial-Reportage "Hartz, Rot, Gold" zeigt das Leben in den ärmsten Regionen Deutschlands: das Ruhrgebiet und das Bundesland Bremen. Die Menschen hier haben eines gemeinsam: sie leben dort, wo die Wenigsten einen festen Job haben und damit oft jeden Cent zweimal umdrehen müssen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100926925