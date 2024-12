Zürich (www.anleihencheck.de) - Xlife Sciences kündigt geplanten Börsengang von VERAXA Biotech an der NASDAQ an - AnleihenewsDie Xlife Sciences AG (ISIN CH0461929603/ WKN A2PK6Z) gibt die geplante Börsenkotierung ihres Portfoliounternehmens, der VERAXA Biotech AG, an der NASDAQ Börse, New York, USA, bekannt, basierend auf einem entsprechenden einstimmigen Beschluss der ordentlichen Verwaltungsratssitzung vom 13. Dezember 2024, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...