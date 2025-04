Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Xlife Sciences AG vom 23.04.2025:Xlife Sciences AG ("Xlife Sciences"; SIX: XLS), ein Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von Forschungsprojekten in der Frühphase, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG ("VERAXA"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovationsgetriebene Krebstherapeutika konzentriert, beabsichtigt, durch eine strategische Fusion mit der Voyager Acquisition Corp. ("Voyager" oder "SPAC"; NASDAQ: VACH) an den NASDAQ Global Market ("NASDAQ") zu gehen. ...

