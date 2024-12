Die Zustimmung des CHMP für Acoramidis ist ein vielversprechender Schritt in der Präzisionskardiologie von Bayer, die auf den wachstumsstarken ATTR-CM-Markt mit einem Volumen von EUR 5 Mrd. bis 2030 abzielt. Das Medikament, das sich auf überzeugende Phase-III-Daten stützt, die eine signifikante Verringerung der kardiovaskulär bedingten Krankenhausaufenthalte und der Sterblichkeitsrate zeigen, deckt einen entscheidenden ungedeckten Bedarf bei einer fortschreitenden, oft tödlichen Krankheit. Acoramidis wird voraussichtlich 2025 in Europa auf den Markt kommen und steht im Einklang mit der Strategie von Bayer, sein pharmazeutisches Portfolio unter Nutzung seiner etablierten kardiovaskulären Infrastruktur neu zu gestalten. Allerdings bestehen weiterhin Herausforderungen wie die langsame Marktakzeptanz aufgrund der Unterdiagnose von ATTR-CM, der Wettbewerbsdruck und die allgemeinen finanziellen und operativen Hürden von Bayer, wie z. B. die Verschuldung in Höhe von EUR 35 Mrd. und die laufende Umstrukturierung. Trotz der Beibehaltung der BUY-Empfehlung sehen die Analysten von mwb research in Bayer eine risikoreiche und chancenreiche Möglichkeit für langfristige Investoren, die auf den Turnaround des Unternehmens setzen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bayer%20AG