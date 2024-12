Die Aktie von Moderna hat in den vergangenen zwölf Monaten eine enttäuschende Entwicklung hingelegt. Im Nasdaq 100 gehört sie in diesem Zeitraum zu den zwei schlechtesten Werten. Nun muss sie den Index sogar verlassen. Wie der Börsenbetreiber Nasdaq am Wochenende mitgeteilt hat, wird Moderna noch vor Weihnachten den technologielastigen Aktienindex Nasdaq 100 verlassen müssen.Moderna teilt das Schicksal mit dem Gentechnik-Spezialisten Illumina und dem Rechenzentrumsausrüster Super Micro Computer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...