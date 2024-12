NEW YORK (dpa-AFX) - Nach sieben Verlusttagen in Folge wird der Dow Jones Industrial am Montag leicht im Plus erwartet. Die technologielastige Nasdaq-Börse wird ebenfalls mit moderaten Gewinnen erwartet und könnte womöglich im Handelsverlauf an ihr jüngstes Rekordhoch vom Freitag anknüpfen. Im Fokus der Anleger steht bereits die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Erwartet wird mehrheitlich eine kleine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Wall-Street-Index Dow 0,2 Prozent höher auf 43.900 Punkte. Den Nasdaq 100 taxierte IG zuletzt 0,3 Prozent im Plus auf 21.853 Punkte. Vor dem Wochenende hatte er nach einer Rekordrally der Broadcom-Aktie ebenfalls eine neue Bestmarke bei etwas unter 21.900 Zählern erreicht.

Der Höhenflug der Broadcom-Aktie scheint auch am Montag weiterzugehen. Der Chiphersteller hatte dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) ein starkes Geschäftsjahr 2023/24 gemeldet und rechnet auch im laufenden Quartal mit einem beschleunigten Wachstum. Infolgedessen war der Kurs am Freitag um fast 25 Prozent nach oben geschossen. Seit Jahresbeginn hat er sich damit mehr als verdoppelt und der Börsenwert knackte die Marke von einer Billion US-Dollar. An diesem Montag wird die Aktie mit weiteren Kursgewinnen von knapp drei Prozent erwartet.

In den Blick dürften zudem die Absteiger und Aufsteiger in den Nasdaq-Auswahlindex rücken. So werden der Impfstoffhersteller Moderna, der Gentechnikgeräte-Hersteller Illumina und der Rechenzentrumsausrüster Super Micro Computer am Freitag nach Handelsschluss aus dem Nasdaq 100 entfernt. Neu aufgenommen werden dafür laut einer Mitteilung des Börsenbetreibers Nasdaq das Datenanalyse-Unternehmen Palantir, der Taser- und Bodycam-Anbieter Axon sowie der Softwarehersteller MicroStrategy . Letzter gilt unter Marktteilnehmern inzwischen "als eine gehebelte Wette auf den Bitcoin", wie ein Börsianer sagte.

Die US-Bank JPMorgan hatte die Änderungen in einer Index-Analyse am Donnerstag bereits prognostiziert. Während die drei Aufsteiger vorbörslich zulegten, weiteten die drei Absteiger ihre Verluste vom Freitag vor dem Handelsstart weiter aus. Vor allem Super Micro Computer litten kräftig, mit einem Minus von fast 15 Prozent.

In den Blick könnten auch Aktien mit Bitcoin-Bezug rücken, denn die Kryptowährung stieg weiter und erreichte bei über 106.000 Dollar ein nächstes Rekordhoch. Microstrategy stiegen vorbörslich, wie auch Riot Platforms, um zweieinhalb Prozent. Die Aktien der Krypto-Handelsplattform Coinbase gewannen anderthalb Prozent hinzu.

Dass das Analysehaus Jefferies Ford auf "Underperform" abgestuft hat, belastete die Aktie des Autobauers mit knapp drei Prozent. Analyst Philippe Houchois blieb bei seiner Präferenz für General Motors ("Hold") und sieht Ford vor einigen schwierigen Entscheidungen. In Europa müsse sich der GE-Konkurrent größenmäßig neu aufstellen oder den Markt verlassen. Zudem müsse eine Elektrifizierungsstrategie vorgestellt werden./ck/mis

