GESCO SE verkauft die AstroPlast Kunststofftechnik



16.12.2024 / 14:30 CET/CEST

Vertrag über Verkauf der AstroPlast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG unterzeichnet

Management-Buy-Out an den Geschäftsführer

GESCO optimiert Portfolio wie angekündigt Die GESCO SE wird 100% ihrer Anteile der AstroPlast Kunststofftechnik an den Geschäftsführer Dennis Gattermann abgeben. Herr Gattermann begleitet das Unternehmen bereits seit 2022 als Investment Manager und seit 2023 erfolgreich als Geschäftsführer. Das Closing ist bis Geschäftsjahresende geplant. AstroPlast mit derzeit ca. 70 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 15 Mio. € ist ein Spezialist für die Fertigung technisch anspruchsvoller Großteile, Produkte aus glasklaren Thermoplasten sowie dem Einsatz von Sekundärmaterialien. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Von dieser strategischen Entscheidung profitieren beide Seiten: GESCO optimiert wie angekündigt das eigene Portfolio und konzentriert sich auf Unternehmen mit einer größeren Wertschöpfungstiefe und internationalen Ambitionen, während AstroPlast größere Freiheiten für eigenständiges Wachstum erhält. Die AstroPlast ist ein gesundes Unternehmen mit einem modernen Maschinenpark. Als lokal aufgestellter, hoch automatisierter Lohnfertiger mit relativ geringer Wertschöpfungstiefe unterscheidet sich das Geschäftsmodell der AstroPlast von den meisten anderen Unternehmen der GESCO-Gruppe. "Wir haben hier eine Win-Win-Situation", betont Johannes Pfeffer, CEO der GESCO SE. "Mit der Transaktion erhöhen wir den Fokus und damit mittelfristig die Profitabilität der GESCO-Gruppe. AstroPlast hingegen, ist unter der bewährten Führung von Herrn Gattermann optimal aufgestellt, um sich in Eigenregie weiterzuentwickeln. Diese Lösung reflektiert sehr gut den Gedanken der Kontinuität unseres Beteiligungsportfolios: Wenn wir uns je zu einer Trennung entscheiden müssen, dann versuchen wir den für das Unternehmen und die darin beschäftigten Mitarbeitenden besten langfristigen Weg zu finden. Darüber hinaus wollen wir konkrete Beiträge leisten, dass das Unternehmen auch nach der Trennung erfolgreich bleibt und sich weiter positiv entwickelt. Ich selbst werde mich etwa in Form eines Beirates auch weiterhin hier aktiv einbringen" so Johannes Pfeffer Dennis Gattermann sieht in der Übernahme großes Potenzial: "Der MBO ist eine großartige Chance, unseren Wachstumskurs eigenständig fortzusetzen. Ich danke der GESCO SE für das Vertrauen und freue mich darauf, die Innovationskraft und Marktposition von AstroPlast weiter auszubauen." Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Über AstroPlast: AstroPlast ist ein Spezialist für die Fertigung technisch anspruchsvoller Großteile, Produkten aus glasklaren Thermoplasten sowie dem Einsatz von Sekundärmaterialien. Auf Basis der internen hohen Expertise in der Verfahrenstechnik, seines Maschinenparks mit Schließkräften von 50 t bis 2.300 t und eigenem Werkzeugbau gewinnt AstroPlast Kunden z. B. aus der Elektro- und Haushaltsgeräteindustrie, der Bauindustrie, entwickelt und fertigt für Leuchtenhersteller, für die Medizintechnik sowie für die Logistik- und Entsorgungsbranche. Zusätzlich entwickelt und vertreibt das Unternehmen ein Eigenprogramm von Spezial-Spulen aus Kunststoff, die an Produzenten von Drähten, Kabeln, Bändern oder Lichtwellenleitern geliefert werden. AstroPlast gehörte seit 1995 zur GESCO-Gruppe. Kontakt GESCO: Peter Alex

Head of Investor Relations Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de Kontakt AstroPlast: Dennis Gattermann

Geschäftsführer / CEO Tel.: +49 (0) 291/95295-10

E-Mail: d.gattermann@astroplast.de

Internet: www.astroplast.de



