© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Die Chipbranche schaut gespannt auf den Lizenzstreit zwischen Arm und Qualcomm. Es geht in dem Prozess auch um Zukunft von KI-gestützten PCs.Der britische Chip-Designer Arm und der US-amerikanische Halbleiter-Riese Qualcomm stehen sich ab Montag in einem Gericht in Delaware gegenüber. Es geht um das lukrative Geschäft mit KI-Halbleitern. Im Zentrum der Kontroverse steht die Nutzung von Lizenzrechten. Arm, dessen Technologie eine Schlüsselrolle bei der Chip-Entwicklung spielt, fordert eine Neuaushandlung der Lizenzvereinbarungen nach Qualcomms Übernahme des Start-ups Nuvia im Jahr 2021 für 1,4 Milliarden US-Dollar. Der Prozess ist am Montag auch Thema in der wallstreetONLINE Börsenlounge: …