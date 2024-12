Die Allianz verzeichnet einen bedeutenden strategischen Rückschlag bei ihren Expansionsplänen in Asien. Der Versicherungskonzern musste seine Bemühungen um eine Mehrheitsbeteiligung an der singapurischen Income Insurance im Wert von 1,55 Milliarden Euro aufgeben, nachdem regulatorische Änderungen in Singapur den geplanten Erwerb verhinderten. Trotz dieser Entwicklung zeigt sich die Aktie des Münchner Versicherungsriesen erstaunlich robust und bewegte sich im XETRA-Handel in einer engen Spanne zwischen 300,70 und 302,10 Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Die Finanzexperten halten weiterhin an ihrer positiven Einschätzung fest und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 320,29 Euro. Diese Zuversicht wird durch die starke Geschäftsentwicklung der Allianz gestützt, die im dritten Quartal 2024 einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 65,12 Prozent auf 42,80 Milliarden Euro verzeichnete. Zusätzlich erwarten Analysten für das laufende Jahr eine attraktive Dividende von 15,13 Euro je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anzeige