Für einen Milliardenbetrag wollte der Versicherungskonzern die Mehrheit am Versicherer Income Insurance aus Singapur übernehmen. Aufgrund heftigen Widerstands der dortigen Regierung zieht der DAX-Konzern seine Offerte nun zurück. Für die Aktie stehen heute rote Vorzeichen. Mitte Juli kündigte die Allianz an, mindestens 51 Prozent der Anteile am singapurischen Versicherer Income Insurance erwerben zu wollen. Der Deal sollte ein Volumen von 2,2 Milliarden Singapur-Dollar, etwa 1,5 Milliarden Euro, ...

