Bitcoin auf Rekordhoch, FED-Entscheid voraus! Marktausblick zu DAX, SMCI, Nvidia, Apple, Nike & Co.

Die heutigen Wirtschaftsdaten zeigen aufwärts, sodass vielleicht schon der erste Schwung der EZB-Zinssenkungsrunde erkennbar wird. Wir bringen diesen Impuls im Einklang mit der Entwicklung des Euro-Dollar und schauen parallel auf die neuen Rekorde im Bitcoin, die heute Nacht erfolgten.

Einen Rekord vollzog auch wieder der Nasdaq100 und bleibt damit seinem Aufwärtstrend treu. Vor allem die KI-Werte sind weitere gefragt, aber auch Schwergewichte wie Apple, Amazon, Alphabet und Salesforce.

Etwas tiefer in der Konsolidierung steckt der Dow Jones, der bereits 5 Tage in Folge Kursrückgänge verzeichnen musste. Wir blicken auf die naheliegende Unterstützungszone und stellen gleich alle Umschichtungen im Index vor, die für eine Rotation der Aktien sorgen.

Bei den Aufsteigern in den Dow Jones war ein bisher eher wenig bekannter Wert vertreten. Sherwin-Williams als Chemiewert ersetzt Dow Inc aus dem gleichen Geschäftsbereich. Während die Dow-Aktie in den letzten Jahren mit 3 Prozent Kursplus deutlich schlechter als der Index lief, konnte Sherwin-Williams seit 2016 im Schnitt um 18 Prozent pro Jahr zulegen. Wir sind gespannt, ob dieser Erfolgsweg weiter beibehalten werden kann.

Nachdem vor wenigen Wochen erst Nvidia die Aktie von Intel im Dow Jones ersetzte, ist es dort ruhiger geworden und bisher war im Dezember sogar ein Minus zu sehen. Damit zog Apple wieder auf Platz 1 der wertvollsten Wall Street Unternehmen und profitierte zudem von der Phantasie um neue Produkte. Einige dieser Spekulationen stellen wir heute im Video direkt vor.

Die Kooperation zwischen Apple und Broadcom beflügelte vor allem Broadcom. Ein KI-Chip soll bis 2026 entwickelt und zur Produktionsreife gebracht werden. Entsprechend stark ist der Wert. Andererseits entsprechend schwach wieder Supermicro Computer, die aus dem Nasdaq100 Index fliegen und damit auch im Chartbild keine gute Figur abgeben.

Etwas skeptisch blickten wir auf die Boeing Aktie. Weiterhin hohe Nachfrage von verschiedenen Airlines stehen immer wieder technische Probleme gegenüber. Dennoch könnte die Aktie nun ein Kaufsignal zeigen. Gilt dies auch für Nike, die in der neuen Woche Quartalszahlen vorstellen? Hierzu darf man kritisch sein, da die Geschäfte in den letzten beiden Jahren sehr angespannt waren.

Mit Ausblick auf die neue Woche haben wir noch die Carnival Corp mit einem spannenden Ausblick beleuchtet. Das Kreuzfahrtunternehmen kauft Immobilien und baut diese als Ressort um. Damit wird direkte Konkurrenz zu Walt Disney aufgebaut, aber parallel auch das Angebot stark diversifiziert. Hält diese Performance der Aktie auch zukünftig oder drücken die enormen Kosten auf die Bilanzdaten?

