The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2024ISIN NameAU0000201006 HYGROVEST LTD.DE0007279507 SPL.MEDIEN AG O.N.LU0720541993 LOYS FCP-L.GLOBAL L/S PNO0010917594 CIRCA GROUP NK 1SE0005504669 CLEMONDO GROUP ABUS4657121079 MONDEE HOLDINGS CL.AUS501044DR92 KROGER CO. 24/26US501044DS75 KROGER CO. 24/27US501044DT58 KROGER CO. 24/29US501044DU22 KROGER CO. 24/31US74319F4046 BIORA THERAP.INC. O.N.XS1156024116 INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR