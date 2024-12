Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk steht kurz vor einem bedeutenden Durchbruch in seiner Expansionsstrategie. Nach der kürzlich erteilten behördlichen Genehmigung kann das Unternehmen in den kommenden Tagen die Übernahme von drei strategisch wichtigen Produktionsstandorten des US-Unternehmens Catalent für mehr als 11 Milliarden US-Dollar abschließen. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten für das stark nachgefragte Abnehmmittel Wegovy deutlich zu erweitern. Die Produktionsstätten in den USA, Italien und Belgien sollen dem Unternehmen helfen, die aktuellen Lieferengpässe zu bewältigen.

Positive Marktreaktionen

Die Ankündigung des bevorstehenden Deals führte zu einer deutlichen Erholung der Novo Nordisk-Aktie, die um mehr als drei Prozent auf 777,30 dänische Kronen zulegte. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier bereits einen Wertzuwachs von über zehn Prozent. Analysten bewerten die Übernahme äußerst positiv, da sie als entscheidender Schritt zur Lösung der bestehenden Kapazitätsengpässe gilt und ab 2026 signifikante Vorteile für das Unternehmenswachstum verspricht.

Anzeige

Novo Nordisk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Novo Nordisk-Analyse vom 16. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Novo Nordisk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Novo Nordisk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Novo Nordisk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...